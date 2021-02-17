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17 февраля, 18:00

Зачем нам Clubhouse? Стрим «Новой» о самой популярной соцсети прямо сейчас

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№ 17 от 17 февраля 2021

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Телеведущего Владимира Соловьева снова заблокировали в соцсети Clubhouse

Общество2 640

2 640
 

Телеведущего Владимира Соловьева второй раз за два дня заблокировали в соцсети Clubhouse. Об этом сам Соловьев написал в своем телеграм-канале.

Телеведущий прокомментировал блокировку так: «Clubhouse против свободы слова? Никаких нарушений с моей стороны. И поток доносов либерХунвейбинов. Результат — блокировка. При этом на мое письмо службы Clubhouse так и не ответили», — сообщил он.

ОБНОВЛЕНО 17:18

Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Владимира Соловьева. «Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение», — заявили в РКН, пригрозив соцсети штрафом до 1 млн рублей.

В приложенном скриншоте отмечается, что блокировка введена до окончания проверки нарушений правил доверия и безопасности.

Скрин: телеграм-канал Соловьева

Два дня назад соцсеть также заблокировала Соловьева. Созданная им онлайн-комната для общения оказалась недоступна в связи с жалобой пользователей. Сам телеведущий утверждал, что после этого ему заблокировали возможность открывать комнаты для бесед в соцсети.

Clubhouse — новая социальная сеть, где пользователи обмениваются голосовыми сообщениями в онлайн-комнатах в режиме реального времени. Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно получить приглашение — «инвайт» — от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди. Сейчас приложение доступно только на iOS, в скором времени соцсеть станет доступна и на Android.

Теги:
соловьев, блокировка, clubhouse, ng
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