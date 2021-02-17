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№ 17 от 17 февраля 2021

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В Британии добровольцам внедрят коронавирус для изучения действия вакцины

Общество83

83
 

В Британии 90 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет получат дозу вируса COVID-19 для изучения действия вакцины и методов лечения, сообщает «Би-би-си». Исследование получило подтверждение соответствию этическим нормам.

Эксперимент поможет определить минимальное количество вируса, вызывающее заражение. Также будет проанализирована ответная реакция иммунной системы. Испытания будут направлены на определение механизмов распространения инфекции и методов борьбы с ней.

Изначально добровольцам введут штамм вируса, который циркулировал в стране с марта 2020 года. Этот штамм максимально изучен и не несет высокого риска для взрослого населения. На добровольцах проверят действие разных вакцин от коронавируса для определения самой эффективной. 

На данный момент в Великобритании от коронавируса вакциной Oxford-AstraZeneca привили 15 миллионов человек, что составляет больше 20% населения. Страна находится на четвертом месте в мире по количеству инфицированных. По данным ВОЗ на сегодняшний день всего COVID-19 болеет 109 миллионов человек.

Теги:
вакцины, британия, коронавирус

«Не будем спешить. Его точно не расстреляют»: глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев — о деле Ивана Сафронова

Общество461

461
 

Главный редактор «Московского Комсомольца», глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев в эфире программы Hard Day's Night на телеканале «Дождь» выразил мнение, что дело экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не очень важное для российской журналистики.

«Если бы из „Эха Москвы“ арестовали <…> я понимаю, за что тогда нужно было бы бороться. Назовите мне хоть один жесткий материал против власти, который сделал Иван Сафронов», — заявил Гусев.

Глава столичного союза журналистов призвал «подождать» с выводами о том, в чем на самом деле обвиняют Сафронова, так как он не имеет «ни одного факта», что обвиняемого в госизмене экс-корреспондента «Ъ» преследуют за его журналистскую деятельность.

«Давайте не будем спешить по Ивану. Давайте подождем. <…> Его точно не расстреляют.

<…> Я не прокурор, я не следователь. Если честно, эти статьи (уголовного кодекса — ред.), которые ему предъявляют, я плохо знаю», — признался Гусев.

Он уверен, что за журналистскую деятельность «втайне ничего не расследуется», и в случае с делом Сафронова — тоже: «Сколько таких случаев было? <…> Вот если бы это был десяток случаев, тогда надо было бы нам всем объявить голодовку и может быть даже (устроить — ред.) самосожжение, как несчастная женщина сделала (Ирина Славина — ред.), которую довели».

Главный редактор «МК» выразил мнение, что Сафронова арестовали «не за статьи» и что если бы его преследовали за них, то Гусев «первый объявил бы голодовку». Гусев также уверен, что президент России Владимир Путин не должен знать «все от и до о каждом шпионе» и что «абсолютно правильно делается, что такие уголовные дела расследуются втайне, закрыто».

Накануне Иван Сафронов дал большое интервью корреспондентам «Ъ», где признался, что до сих пор не понимает, за что его преследуют, и что за все шесть месяцев, что он сидит в СИЗО, ему никто так не разъяснил сути предъявленных обвинений. «Я три месяца занимался самокопательством, но никаких преступлений так и не вспомнил <…> По сути, я просто сижу в четырех стенах — и ничего не происходит», — так прокомментировал Сафронов ход следствия.

Журналиста Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Теги:
ng, дело сафронова, сафронов иван
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