В Сахаровском центре в течение года будет проходить программа, посвященная 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова. В связи с этим в Сахаровском центре весь год будет проходить большая юбилейная программа, сообщили «Новой газете» в нем.

Программа началась с открытия передвижной выставки «Андрей Дмитриевич Сахаров — человек эпохи», которая за год объедет 70 регионов России. Одновременно английская и немецкая версии выставки представят в европейских странах.

Полное расписание работы экспозиции в разных городах можно будет увидеть на новом сайте Sakharov.space— первом сайте-биографии, который будет презентован в начале марта.

Ближайшее событие — онлайн-дискуссия «Возможно ли мировое гражданство сегодня?» из проекта «Сахаров. Интеллектуал и власть» — 17 февраля в 19:00. В ней примут участие философ и редактор «Новой газеты» Кирилл Мартынов, социолог и журналист Константин Гаазе и профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Владимир Малахов.

На май запланирована международная конференция «Тревога и надежда» — большой разговор об актуальных российских и общемировых проблемах через призму сахаровской оптики. В оргкомитете конференции — Светлана Алексиевич, Михаил Горбачев, Сергей Ковалев, Лорд Мартин Рис, Томас Хаммарберг и Натан Щаранский, а среди участников уже заявлены Фрэнсис Фукуяма, Мэри Робинсон и Иван Крастев.

В том же месяцев в московской галерее «ГРАУНД Солянка» откроется и иммерсивная мультимедийная биографическая выставка, над которой работают Анна Наринская, Кирилл Асс и Надежда Корбут.

В течение всего года в Сахаровском центре будут проходить лекции, дискуссии и другие публичные мероприятия в онлайн и в оффлайн-режиме, посвященные как судьбе самого Сахарова, так и его интеллектуальному наследию. Все новости и анонсы юбилейной программы Сахаровского центра будут доступны в специальной юбилейной рассылке.

Андрей Сахаров родился 21 мая 1921 года. Он был советским физиком-теоретиком, диссидентом, общественным деятелем и правозащитником. В 1975 году Сахаров стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия, подвергался давлению со стороны властей СССР. В 1970 году Сахаров стал одним из трех членов-основателей «Московского Комитета прав человека». В 1980-м его отправили в ссылку в Горький (сейчас — Нижний Новгород), откуда он вернулся только в конце 1986 года. Скончался Сахаров 14 декабря 1989 года.