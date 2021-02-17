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№ 17 от 17 февраля 2021

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Суд в Петербурге запретил ссылки на четыре аниме

Общество12

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения на территории России ссылок на аниме «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В сообщении пресс-службы указаны четыре ссылки на сайт YummyAnime, на котором размещены запрещенные к распространению эпизоды аниме.

Ранее Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения на территории России ссылок еще на три аниме — «Ложные выводы», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь». В суде посчитали, что в них содержится информация, причиняющая «вред здоровью несовершеннолетних». В частности, там есть «материалы порнографического содержания, а также материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению».

Кроме этого, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение ссылок на популярные аниме-сериалы «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский гуль» и «Инуяшики».

Прокуратура также требовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда» и другие аниме. Всего Колпинский районный суд зарегистрировал пять исков с 49 ссылками.

Теги:
интернет, sf, мультфильмы, запреты, аниме
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