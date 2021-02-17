Прокуратура Беларуси запросила два года колонии для журналисток «Белсата»

В Минске прокурор Алина Касьянчик попросила назначить два года лишения свободы в колонии общего режима журналисткам телеканала «Белсат» Дарье Чульцовой и Катерине Андреевой, задержанным во время трансляции с «Площади перемен» 15 ноября. Об этом сообщает телеканал.

Журналисток обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). Прокурор также попросила изъять всю технику сотрудниц «Белсата» в пользу государства.

Чульцову и Бахвалову задержали 15 ноября 2020 года, когда они вели стрим с «Площади перемен» в Минске, где проходила акция памяти Романа Бондаренко, погибшего после избиения людьми в масках.

По версии обвинения, журналистки во время трансляции из корыстных побуждений совершили «сбор активных участников с целью создания массовости». Обвинение утверждает, что трансляция привела к остановке 19 маршрутов городского транспорта. Преступление, по словам прокурора, они совершали с помощью мобильных телефонов, видеокамер, штативов и жилетов с надписью «Пресса».

Протестные акции начались в Беларуси после объявления результатов голосования на президентских выборах. ЦИК утверждает, что Лукашенко на выборах победил с результатом в более чем 80% голосов, а у его главной соперницы Светланы Тихановской — лишь около 10% голосов. Независимые наблюдатели говорили о фальсификациях, штабы всех кандидатов подавали жалобы на результаты выборов.

Тысячи человек были задержаны во время акций протеста, многие рассказывали об избиениях силовиками. Несколько протестующих погибли.