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№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
У дочери главы «Альянса врачей» случился сильный приступ аллергии. Васильеву поместили под домашний арест отдельно от детей
Мария ЕфимоваКорреспондент
Главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой пришлось покинуть место, где она отбывает домашний арест по «санитарному делу», из-за сильной аллергической реакции у ее дочери. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Дмитрий Джулай.
По словам защитника, у девочки сильный отек, она опухла и задыхается. Он напомнил, что Васильева находится под домашним арестом не по месту фактического проживания, где живут ее дети, а по месту регистрации.
Джулай заявлял три раза ходатайство об изменении места отбывания меры пресечения, ни на одно из них не ответили, хотя срок рассмотрения ходатайства — трое суток. «В результате волокита следствия привела к такой ситуации. Он (следователь — ред.) сам говорит, что ничего не решает, а решает его руководство, хотя следователь — процессуально независимое лицо», — сказал Джулай.
Защитник подчеркнул, что о происходящем уведомили двух следователей (одного — старшего группы). После этого девочке вызвали скорую помощь, а Васильева поехала на другой конец Москвы к ней, «поскольку она как мать знает, какие лекарства колоть и в каких дозах».
Джулай сказал, что скорая ввела дочери Васильевой лекарство, но оно не подействовало: «Скорая уехала, ждем неотложку, неотложка сказала, что будет ехать два часа. Анастасия сейчас в такси едет туда, я тоже сейчас еду туда».
Один из следователей, которому сообщили об аллергической реакции у дочери Васильевой, по словам адвоката, сказал, что ему надо посоветоваться с руководством и «бросил трубку». Затем он позвонил главе «Альянса врачей» и заявил ей, что она нарушила условия домашнего ареста.
«Мы, естественно, все справки из скорой помощи получим. Если следствие осмелится выйти с ходатайством о замене меры пресечения на заключение под стражу за то, что мать поехала спасать своего больного ребенка, мы будем против этого возражать», — добавил Джулай.
«Санитарное дело» — уголовное дело по ст. 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», его возбудили после несанкционированной акции в Москве 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Под домашним арестом, помимо Васильевой, по нему находятся брат Навального Олег, пресс-секретарь Кира Ярмыш, соратница политика Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также московские муниципальные депутаты Люся Штейн, Константин Янкаускас и еще несколько человек.