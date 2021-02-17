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№ 17 от 17 февраля 2021

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В Турции задержали пятерых россиян при попытке попасть в страну из Сирии

Общество5

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Пятерых россиян задержали в Турции при попытке незаконно проникнуть в страну из Сирии. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Турции.  

«Наши пограничники в районе Нарлыджа в провинции Хатай поймали шесть человек, пятеро из которых — граждане России, один — гражданин Ливии. Они пытались незаконно проникнуть в Турцию из Сирии. Было установлено, что находившаяся в числе задержанных россиянка разыскивалась за причастность к "Исламскому государству" (ИГ; террористическая организация, признана в России запрещенной — ред.)», — говорится в заявлении ведомства. 

В конце января сообщалось, что в Турции задержали 12 боевиков ИГ, включая пять граждан России, которые пытались незаконно попасть на территорию страны из Сирии.   

16 февраля в Сочи открылась международная встреча по Сирии в астанинском формате. Перед началом мероприятия к прессе вышел спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он заявил, что приоритетным вопросом для всех участников сирийского урегулирования остается борьба с терроризмом. По словам Лаврентьева, в последние месяцы в Сирии наблюдается активизация «спящих ячеек» в ИГ, участились боестолкновения.

Теги:
турция, sf, граница, россияне, терроризм, сирия
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