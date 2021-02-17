В Турции задержали пятерых россиян при попытке попасть в страну из Сирии

Пятерых россиян задержали в Турции при попытке незаконно проникнуть в страну из Сирии. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Турции.

«Наши пограничники в районе Нарлыджа в провинции Хатай поймали шесть человек, пятеро из которых — граждане России, один — гражданин Ливии. Они пытались незаконно проникнуть в Турцию из Сирии. Было установлено, что находившаяся в числе задержанных россиянка разыскивалась за причастность к "Исламскому государству" (ИГ; террористическая организация, признана в России запрещенной — ред.)», — говорится в заявлении ведомства.

В конце января сообщалось, что в Турции задержали 12 боевиков ИГ, включая пять граждан России, которые пытались незаконно попасть на территорию страны из Сирии.

16 февраля в Сочи открылась международная встреча по Сирии в астанинском формате. Перед началом мероприятия к прессе вышел спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он заявил, что приоритетным вопросом для всех участников сирийского урегулирования остается борьба с терроризмом. По словам Лаврентьева, в последние месяцы в Сирии наблюдается активизация «спящих ячеек» в ИГ, участились боестолкновения.