В России выявили 12 828 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России зафиксировали 12 828 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это минимальный показатель с 9 октября.

Днем ранее по всей стране выявили 13 233 случаев COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 1282 новых случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1103 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 470, в Нижегородской области — 419, в Воронежской — 356.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались еще 467 человек. Всего с началась пандемии в России коронавирус унес более 81 446 жизней. Выздороветь за последние сутки удалось 17 919 пациентам.

Накануне глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что некоторые жители жалуются на то, что работодатели заставляют их прививаться от COVID-19, угрожая увольнением или лишением премии.

Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Майя Соловьева подчеркнула, что вакцинация от коронавируса — «история добровольная». При этом она отметила, что нужно привить значительную часть граждан, чтобы остановить распространение инфекции.

Число случаев заражения COVID-19 в мире составило более 109,5 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 27,7 млн), а также в Индии (более 10,9 млн) и Бразилии (более 9,9 млн). Следом идет Великобритания (более 4 млн), Россия — на пятом месте.