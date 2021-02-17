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№ 17 от 17 февраля 2021

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В России выявили 12 828 новых случаев заражения COVID-19

Общество138

138
 

За последние сутки в России зафиксировали 12 828 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это минимальный показатель с 9 октября. 

Днем ранее по всей стране выявили 13 233 случаев COVID-19. 

В Москве за последние сутки выявили 1282 новых случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1103 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 470, в Нижегородской области — 419, в Воронежской — 356. 

За последний день непосредственно от коронавируса скончались еще 467 человек. Всего с началась пандемии в России коронавирус унес более 81 446 жизней. Выздороветь за последние сутки удалось 17 919 пациентам. 

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Накануне глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что некоторые жители жалуются на то, что работодатели заставляют их прививаться от COVID-19, угрожая увольнением или лишением премии.

Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Майя Соловьева подчеркнула, что вакцинация от коронавируса — «история добровольная». При этом она отметила, что нужно привить значительную часть граждан, чтобы остановить распространение инфекции. 

Число случаев заражения COVID-19 в мире составило более 109,5 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 27,7 млн), а также в Индии (более 10,9 млн) и Бразилии (более 9,9 млн). Следом идет Великобритания (более 4 млн), Россия — на пятом месте.

Теги:
sf, заражения, коронавирус
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