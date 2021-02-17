Суд в Хабаровске арестовал на 15 суток участника акций в поддержку Сергея Фургала

Центральный районный суд Хабаровска назначил 15 суток ареста активисту Сергею Лазареву из-за участия в акции в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала 13 октября 2020 года. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи проекта Анну Ромащенко.

Суд признал Лазарева виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). «ОВД-Инфо» передает, что адвокат Андрей Демидов намерен подать апелляционную жалобу.

Лазарева задержали накануне и доставили в отдел полиции №4.

Кроме этого, суд назначил штраф 250 тысяч рублей юристу Станиславу Зимину, которого также задержали 16 февраля. Ему вменили ч. 8 ст. 20.2 КоАП за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января.

В суде Зимин заявил, что 23 января он находился на площади Ленина не как участник акции, а собирал подписи как общественный деятель. По его словам, он не услышал требований сотрудников полиции покинуть площадь из-за шума вокруг. Защита отметила, что нарушений в действиях активиста не было, так как граждане имеют право отстаивать свою гражданскую позицию.

Корреспонденту издания Sota Зимин рассказал, что его аргументы суд во внимание не принял. Он также сообщил, что сейчас временно безработный. Осенью 2020 года, как отмечает «ОВД-Инфо», юриста уже дважды арестовывали из-за акций в поддержку Фургала.

Накануне суд в Хабаровске также назначил штраф в 150 тысяч рублей активистке Евгении Важениной по статье о повторных нарушениях законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за одной из предыдущих акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Экс-губернатора края Фургала задержали и арестовали в начале июля 2020 года. После этого в регионе начались акции в его поддержку. Сейчас Фургал находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяется организация убийств бизнесменов в 2000-х годах. Сам экс-губернатор свою вину не признает.

Пост врио губернатора Хабаровского края сейчас занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения. На митинги и шествия выходили десятки тысяч человек, акции стали самыми массовыми в истории региона.