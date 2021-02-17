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№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
Столичный омбудсмен: данные об избиении работавшего на акции в поддержку Навального журналиста Real Viewer не подтвердились
Столичный омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что направила в полицию 15 запросов по поводу телесных повреждений граждан на несогласованных акциях в Москве в поддержку политика Алексея Навального, но ни одно из сообщений о травмах них не подтвердилось, в том числе об избиении силовиками журналиста издания Real Viewer Федора Худокормова 2 февраля. Ее слова приводит РИА Новости.
«В инициативном порядке мною направлено 15 запросов,
в том числе по сообщениям о нарушении прав задержанных в УВД по Донскому району и причинение телесных повреждений оператору YouTube-канала на акции 2 февраля.
По сведению главного управления МВД по городу Москве была организована специальная комиссия <...> по проверке данных, которые поступили в СМИ. Итоги проверки говорят о том, что эти данные не подтвердились», — сообщила Потяева на заседании Мосгордумы.
ОМОНовец просто ударил журналиста – и ушел! Просто ушел!...— Важные истории (@istories_media) February 2, 2021
Пострадавший – Федор Худокормов
Видео: телеграм-канал @novaya_gazeta pic.twitter.com/CI0443uzld
При этом столичный омбудсмен отметила, что «по сведениям, предоставленным главным управлением МВД России по городу Москве, по фактам полученных телесных повреждений гражданами, по их утверждению, в результате действий сотрудников органов внутренних дел, проводится свыше 100 проверок». Она уточнила, что в общей сложности получила 90 обращений в связи с акциями: «Ни одно из этих обращений не осталось без реакции уполномоченного, все они находятся в работе. Более того, со многими обратившимися я нахожусь на телефонной связи и обсуждаю с ними эти вопросы».
Около 5 тысяч человек, в том числе несовершеннолетние, были задержаны на протестах, отметила Потяева. При этом, по ее словам, зафиксировано свыше 15 случаев получения силовиками травм на прошедших акциях.
Протесты в поддержку Алексея Навального прошли в Москве, как и во многих других городах России, 23 и 31 января. В столице также несогласованная акция состоялась 2 февраля вечером — после того, как Симоновский суд Москвы заменил политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше» — согласно решению, оппозиционер должен будет провести в колонии два года восемь месяцев.
В тот же день были задержаны, в частности, Алена и Александра Китаевы. Их доставили в ОВД «Донской», обе девушки рассказывали о применении к ним силы. На следующий день суд арестовал Алену Китаеву на 12 суток. Ее сестре назначили штраф в 10 тысяч рублей.
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