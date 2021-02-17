Экс-губернатора Хабаровского края приговорили к условному сроку по делу о растрате 7,5 млн рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента компании «Роснефть» Виктора Ишаева к пяти годам лишения свободы условно. Об этом сообщает РБК.

Испытательный срок Ишаеву назначили тоже на пять лет. Помимо этого, суд обязал его выплатить штраф размером 800 тысяч рублей.

Ишаева признали виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих «Роснефти», как и экс-директора регионального представительства компании Геннадия Кондратова. Последний признал вину и дал показания против Ишаева. Кондратову суд назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Суд также удовлетворил гражданский иск «Роснефти» к обоим фигурантам дела, взыскав с них 7,5 млн рублей.

Обвинение запрашивало для Ишаева семь лет лишения свободы. Кондратову прокурор запрашивал четыре года колонии. Кроме того, с них попросили взыскать 23 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба.

Кондратова и Ишаева задержали в марте 2019 года. По версии следствия, Ишаев в период с 2014 по 2017 года сдавал представительству «Роснефти» офисные помещения его собственной компании «Бейс» по завышенной (на 100 тысяч рублей в месяц) стоимости. В то время экс-губернатор занимал пост вице-президента «Роснефти». Сумму ущерба следователи оценили в 7,5 млн рублей.

Ишаев, который стал первым губернатором Хабаровского края и руководил регионом с 1991 по 2009 год, свою вину не признал. Он называл доводы следствия абсурдными.