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№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
Жителя Хабаровска приговорили к десяти годам лишения свободы по делу о подготовке теракта на акции в поддержку Фургала
Первый Восточный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы жителя Хабаровска, гражданина центральноазиатской республики по делу о подготовке терактов на акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении ФСБ.
Ранее телеграм-канал опубликовал видео, на котором гражданин Узбекистана Самараддин Разиков признается в подготовке теракта. Из десяти лет суд назначил ему три года тюрьмы, семь — колонии «строгого режима». Разикову вменялось несколько статей, в том числе о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК) и приготовлении к теракту, который не был совершен по не зависящим от него обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК).
Разикова задержали 17 июля прошлого года. ФСБ утверждает, что это произошло «при перевозке им средств поражения, подготовленных для совершения террористического акта». Он в телеграме научился и впоследствии изготовил «коктейли Молотова», которые и хотел применить на акции, говорится в сообщении.
По данным ФСБ, Разиков входил в «Катибу Таухид валь-Джихад»*. Служба уточнила, что он действовал под руководством одного из главарей организации.
*запрещенную в России международную террористическую организацию
Координатор штаба Навального в Иркутске покинул Россию
Мария ЕфимоваКорреспондент
Координатор иркутского штаба Навального Сергей Беспалов уехал из России. Об этом он сам рассказал «Новой газете».
На прошлой неделе Беспалова приговорили к двум годам и восьми месяцам ограничения свободы. Его признали виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК) активистке Национально-освободительного движения (НОД) Ирине Родзиевской.
«Суд получился, как мы и думали, максимально политизированным, прямо белыми нитками видно, что шито. При этом у меня есть относительная степень свободы, потому что за такие преступления не осуждают сразу лишением свободы, но суд мне всячески давал понять, что именно оно и будет», — сказал Беспалов. В качестве примера он привел то, что его отказались отпускать на время перерыва в судах, хотя он трижды писал ходатайства об этом.
При этом паспортные данные Беспалова не внесли в систему «Магистраль», чтобы ограничить его выезд из страны, отметил он. После решения суда, в минувшую субботу, он пришел в аэропорт Иркутска, купил в кассе билет и улетел. Сейчас он находится в Стамбуле.
«Почему до конца апелляции — тоже понятно, потому что я не верю в то, что она меня оправдает, но кричать, биться в истерике, что я самая большая жертва режима, я не буду. Многим людям гораздо хуже, и я еще во вполне себе нормальном состоянии», — добавил он.
Дело против Беспалова возбудили летом прошлого года. По его словам, весной во время съемок видео на площади у памятника Александру III к его команде подошла Радзиевская и начала скандалить. Беспалов отобрал у нее телефон, «отнес на 10 метров и положил». Потом координатор штаба Навального взял активистку за руку и отвел ее к гаджету.
Впоследствии экспертиза нашла у Радзиевской повреждение руки. При этом Беспалов рассказывал, что после конфликта активистка НОД «снимала потом этой рукой на телефон и ей же писала заявление в полиции».