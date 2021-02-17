Координатор штаба Навального в Иркутске покинул Россию

Координатор иркутского штаба Навального Сергей Беспалов уехал из России. Об этом он сам рассказал «Новой газете».

На прошлой неделе Беспалова приговорили к двум годам и восьми месяцам ограничения свободы. Его признали виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК) активистке Национально-освободительного движения (НОД) Ирине Родзиевской.

«Суд получился, как мы и думали, максимально политизированным, прямо белыми нитками видно, что шито. При этом у меня есть относительная степень свободы, потому что за такие преступления не осуждают сразу лишением свободы, но суд мне всячески давал понять, что именно оно и будет», — сказал Беспалов. В качестве примера он привел то, что его отказались отпускать на время перерыва в судах, хотя он трижды писал ходатайства об этом.

При этом паспортные данные Беспалова не внесли в систему «Магистраль», чтобы ограничить его выезд из страны, отметил он. После решения суда, в минувшую субботу, он пришел в аэропорт Иркутска, купил в кассе билет и улетел. Сейчас он находится в Стамбуле.

«Почему до конца апелляции — тоже понятно, потому что я не верю в то, что она меня оправдает, но кричать, биться в истерике, что я самая большая жертва режима, я не буду. Многим людям гораздо хуже, и я еще во вполне себе нормальном состоянии», — добавил он.

Дело против Беспалова возбудили летом прошлого года. По его словам, весной во время съемок видео на площади у памятника Александру III к его команде подошла Радзиевская и начала скандалить. Беспалов отобрал у нее телефон, «отнес на 10 метров и положил». Потом координатор штаба Навального взял активистку за руку и отвел ее к гаджету.

Впоследствии экспертиза нашла у Радзиевской повреждение руки. При этом Беспалов рассказывал, что после конфликта активистка НОД «снимала потом этой рукой на телефон и ей же писала заявление в полиции».