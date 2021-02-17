Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Слушай!

Подкаст, записанный главредом «Медиазоны» Сергеем Смирновым в спецприемнике Сахарово

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 17 от 17 февраля 2021

Читать номер

Координатор штаба Навального в Иркутске покинул Россию

Общество5

Мария ЕфимоваКорреспондент

5
 

Координатор иркутского штаба Навального Сергей Беспалов уехал из России. Об этом он сам рассказал «Новой газете». 

На прошлой неделе Беспалова приговорили к двум годам и восьми месяцам ограничения свободы. Его признали виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК) активистке Национально-освободительного движения (НОД) Ирине Родзиевской.

«Суд получился, как мы и думали, максимально политизированным, прямо белыми нитками видно, что шито. При этом у меня есть относительная степень свободы, потому что за такие преступления не осуждают сразу лишением свободы, но суд мне всячески давал понять, что именно оно и будет», — сказал Беспалов. В качестве примера он привел то, что его отказались отпускать на время перерыва в судах, хотя он трижды писал ходатайства об этом. 

При этом паспортные данные Беспалова не внесли в систему «Магистраль», чтобы ограничить его выезд из страны, отметил он. После решения суда, в минувшую субботу, он пришел в аэропорт Иркутска, купил в кассе билет и улетел. Сейчас он находится в Стамбуле. 

«Почему до конца апелляции — тоже понятно, потому что я не верю в то, что она меня оправдает, но кричать, биться в истерике, что я самая большая жертва режима, я не буду. Многим людям гораздо хуже, и я еще во вполне себе нормальном состоянии», — добавил он.

Дело против Беспалова возбудили летом прошлого года. По его словам, весной во время съемок видео на площади у памятника Александру III к его команде подошла Радзиевская и начала скандалить. Беспалов отобрал у нее телефон, «отнес на 10 метров и положил». Потом координатор штаба Навального взял активистку за руку и отвел ее к гаджету.

Впоследствии экспертиза нашла у Радзиевской повреждение руки. При этом Беспалов рассказывал, что после конфликта активистка НОД «снимала потом этой рукой на телефон и ей же писала заявление в полиции».

Теги:
россия, иркутск, штаб навального
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera