Суд в Магадане приговорил к условным срокам участников нападения на главреда издания «Весьма». Заказчика устанавливать не стали

Магаданский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы условно 26-летнего местного жителя Константина Каторженко, участвовавшего в нападении на главного редактора независимого издания «Весьма» Андрея Гришина. Об этом сообщает само издание.

Ранее суд приговорил к 1 году и 6 месяцам условного лишения свободы другого участника нападения, 21-летнего Александра Шиловского. «Я сам просил суд назначить им наказание без лишения свободы. Во-первых, серьезных травм мне не нанесли, во вторых – российские колонии – точно не место для исправления преступников. Кроме того, у одного из нападавших – четверо детей», — рассказал Гришин «Новой газете». Обжаловать решение суда главный редактор «Весьма» не будет.

Нападение на Андрея Гришина произошло в подъезде его дома утром 3 октября 2019 года. Шиловский постучал в квартиру журналиста и сообщил, что «случайно задел его машину». Когда Гришин вышел из квартиры, на него напал Каторженко. Нападавшие наносили беспорядочные удары, после чего — сбежали со словами: «Чтобы ничего такого больше не писал».

Каторженко и Шиловского задержали через 15 дней после нападения, 18 октября. На допросе Каторженко признался, что «получил заказ» на избиение журналиста от действовавшего на тот момент депутата городской думы Сергея Паращенко. За нападение на Андрея Гришина ему должны были передать 10 тысяч рублей.

В последующем Каторженко отказался от своих слов, а через некоторое время его сбила машина. После этого он заявил об амнезии.

Самого депутата Паращенко также вызывали на допрос, однако он отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. В настоящий момент, по информации «Весьма», поиск заказчика преступления приостановлен, следственные действия в отношении Паращенко не ведутся.