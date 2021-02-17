«Коммерсант»: расследовавший убийство Политковской генерал возглавил управление Генпрокуратуры по надзору за особо важными делами

Замруководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК генерал-майор юстиции Сергей Голкин возглавил главное управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры. Об этом стало известно «Коммерсанту».

В органах прокуратуры Голкин служил с 1994 года, а затем — перешел в СК, где участвовал в расследовании «громких» дел. Среди них, как отмечает «Коммерсант» — убийства главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова и обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», теракты в петербургском метро.

ГУ, главой которого стал Голкин, состоит из двух управлений — по надзору за расследованием уголовных дел в СКР и надзору за делами, находящимися в производстве следственного департамента МВД, а также Федеральной службы судебных приставов. Также в нем есть отдел документационного обеспечения.

В положении о главке говорится, что его сотрудники контролируют действия следственных органов с момента поступления в них сообщения (заявления) о преступлении, проверяя законность всех принятых по поводу этого решений. Также управление рассматривает жалобы на поднадзорные органы по курируемым делам и проверяют законность решений центральных аппаратов СК и МВД.

Руководителя в управлении по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры не было с мая прошлого года, отмечает «Коммерсант». Тогда по достижении 70 лет его покинул Владимир Юдин, служивший в органах прокуратуры с 1977 года.