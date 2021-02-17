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№ 17 от 17 февраля 2021Читать номер
Что произошло за ночь 17 февраля. Коротко
Общество716
«Новая газета»редакция
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- В Крыму силовики пришли с обысками по крайней мере к шести активистам. Как отмечает движение «Крымская солидарность», на горячей линии ФСБ сообщают, что обыск проводят сотрудники спецслужб в рамках уголовного дела. Во время обыска в доме Азамата Эюпова следователь ФСБ сообщил, что речь идет о статье об участии в террористической организации.
- «Коммерсант» узнал, что заместитель руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК Сергей Голкин возглавил главное управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры. В мае прошлого года с этого поста ушел Владимир Юдин, служивший в органах прокуратуры с 1977 года. Голкин работал в органах прокуратуры с 1994 года, после чего перешел в СК. Там он участвовал в расследовании «громких» дел. Среди них, как отмечает «Коммерсант» — убийства главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова и обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», теракты в петербургском метро.
- В ряде испанских городов прошли протесты в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за прославление леворадикального терроризма и оскорбление монархии, они закончились столкновениями. Правоохранители задержали как минимум 15 человек, из них больше всего, восемь — в Льеде. Пострадали 30 человек, сообщает La Vanguardia, в том числе 17 правоохранителей.
- Из-за метели и сильного ветра произошла авария на линиях электропередач на Сахалине, более 7,6 тысячи человек остались без электричества. «Полностью без света остаются 13 населенных пунктов, девять — частично, в том числе города Южно-Сахалинск, Макаров, Поронайск, Тымовское, Томари», — приводит ТАСС слова пресс-службы властей. Большинство школ из-за стихии продолжили работу в дистанционном режиме.
- В Техасе остаются без электроэнергии более 3,2 млн человек после снежного урагана «Ури». The Guardian пишет о более 20 погибших в ряде штатов вследствие связанных со стихией инцидентов. Президент США Джозеф Байден ввел в штате режим ЧС. Между тем, фьючерсы на бензин в Нью-Йорке вчера подскочили почти на 5%, так как более 20 нефтеперерабатывающих заводов были повреждены. Добыча нефти в США упала на треть, отмечает Bloomberg. От отключений электроэнергии также пострадали северные регионы Мексики.
- Прошли первые матчи плей-офф Лиги чемпионов. «Пари Сен Жермен» обыграл «Барселону» со счетом 4:1, а «Ливерпуль» победил «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.
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