Силовики пришли с обысками к крымским активистам

В Крыму силовики пришли с обысками по крайней мере к шести активистам, сообщает движение «Крымская солидарность».

Следственные действия проводятся в селе Заветное Советского района в доме Абдулбория Махамадаминова, в Белогорске — в доме Азамата Эюпова, в Симферополе — в домах Тимура Ялкабова и Ленура Сейдаметова, в Бахчисарае — в домах Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова. Как отмечает движение, на горячей линии ФСБ сообщают, что обыск проводят сотрудники спецслужб в рамках уголовного дела. Во время обыска в доме Азамата Эюпова следователь ФСБ сообщил, что речь идет о статье об участии в террористической организации.

Супруга Махамадаманова Лютфие рассказала, что оперативная группа ФСБ приехала к ним домой в 4 утра. Силовики спросили, есть ли в доме религиозная литература, и увезли ее мужа в управление спецслужбы в Симферополе. "«Сейчас мы повезем вашего мужа в Симферополь, зададим ему пару вопросов, он ответит и вернется, если все хорошо. Если нет — мы его оставим»", — привела Махамадаманова слова одного из силовиков.

Как уточняет «Грати», Ибрагимов, у которого в Бахчисарае проходит обыск, более 10 лет проработал поваром в кафе «Салачик», принадлежащем Марлену Асанову — одному из осужденных по делу «Второй Бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир"*». Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Верховный суд в 2003 году признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией, после чего российские власти начали преследовать последователей этого движения. Среди задержанных, а, позднее, и осужденных, оказалось много мусульман из Крыма — их обвинили в принадлежности к партии, которая не запрещена на территории Украины и большинстве европейских стран.

*признанной Верховным судом России террористической и запрещенной панисламистской партии