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№ 16 от 15 февраля 2021

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Политик Владимир Кара-Мурза рассказал о слежке за собой в Москве

Общество1 287

1 287
 

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза обнаружил слежку за собой в Москве. Об этом он рассказал The Insider.

По его словам, сначала люди в штатском следовали за ним на машине, а когда политик пересел на общественный транспорт, за ним стали ехать и в метро. Помимо этого, отметил Кара-Мурза, подозрительные люди подсаживались за соседние столики в кафе.

The Insider отмечает, что номер машины, которая следовала за Кара-Мурзой на протяжении понедельника, не находится в доступных базах ГИБДД. По словам источников Bellingcat в ГИБДД, она закреплена за Федеральной службой безопасности.

Кара-Мурза, отметил, что за ним нередко следили в регионах. Однако он не помнит, чтобы за ним следили в российской столице.

На прошлой неделе вышло расследование Bellingcat, the Insider и Der Spiegel, в котором утверждалось, что, предположительно, сотрудники ФСБ следовали за Кара-Мурзой непосредственно перед тем, как он два раза попадал в реанимацию в результате отравления неизвестным веществом в 2015 и 2017 годах. Те же люди, по версии авторов материала, причастны и к отравлению политика Алексея Навального.

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Теги:
em, кара-мурза, слежка
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