Материалы
Рубрики
Темы
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 16 февраля. Коротко
- Обвинение запросило 950 тысяч рублей штрафа для Навального по делу о «клевете» на ветерана. Прокурор Фролова попросила назначить политику 3,5 года колонии общего режима путем сложения наказаний, так как он совершил инкриминируемые деяния во время испытательного срока. Окончательное наказание по делу — штраф, так как испытательный срок по «делу Ив Роше» уже заменен на реальный. «Умысел преступления становится очевидным», заявила прокурор, так как Навальный участвовал в «Русских маршах». Она также аргументировала позицию обвинения тем, что сторонники Навального якобы ведут себя неправильно. Приговор Навальному огласят 20 февраля, то есть в день, на который назначена апелляция на замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Подробнее о третьем дне процесса в Бабушкинском суде — в репортаже Андрея Карева.
Читайте также
«Не имея чести и достоинства». В суде закончились прения. Прокуратура требует от Навального заплатить миллионный штраф за клевету
-
ЕСПЧ признал судебный процесс на неонацистами Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис несправедливым и подлежащим пересмотру. Присяжные заседатели были предвзятыми, говорится в материалах ЕСПЧ. Судья от России Дмитрий Дедов голосовал против и выступил с особым мнением. Пожизненный приговор Тихонову пересмотрят в Верховном суде России. Неонацисты Тихонов и Хасис в 2009 году убили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову и адвоката Станислава Маркелова. Тихонова приговорили к пожизненному сроку, Хасис — к 18 годам колонии. В 2021 году она может выйти условно-досрочно. Позиция редакции «Новой» по решению ЕСПЧ — по ссылке.
Читайте также
Изменит ли это приговор? Конечно, нет. Доказательства вины убийц Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой неоспоримы, но решение ЕСПЧ должно быть исполнено
-
Кассационный суд оставил без изменений приговор Верховного суда Карелии в виде 13 лет колонии 65-летнему главе карельского отделения «Мемориала»* Юрию Дмитриеву. Защита намерена обжаловать решение в Верховном суде РФ. В сентябре 2020 года ВС Карелии увеличил срок Дмитриеву с 3,5 до 13 лет. Дмитриев не признает вину в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Его соратники считают, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.
-
Минюст пригрозил центру «Насилию.нет»* ликвидацией из-за нарушения нумерации пунктов на одной странице уставе. Ведомство приказало центру устранить недочеты, иначе оно может принять меры «вплоть до ликвидации в судебном порядке».
-
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что правоохранительные органы России обратят внимание на материал «Новой газеты» «Казнь после смерти» о фактах внесудебных казней в Чечне. «Не знакомился с этим материалом. Подобные материалы скорее касаются правоохранительных органов, надеюсь, им удалось с ними ознакомиться», — заявил Песков. Накануне «Новая» рассказала, как чеченские силовики перед внесудебными казнями в январе 2017 года заставили нескольких задержанных на камеру присягнуть «Исламскому государству»**, а затем отречься от него.
-
Агентство по безопасности информационных систем Франции (ANSSI) сообщило, что обнаружило серию атак на пользователей программного обеспечения компании Centreon, за которой может стоять связанная с российской разведкой хакерская группа Sandworm. При этом в отчете нет прямых обвинений в адрес России по организации кибератак. Среди клиентов Centreon: Минюст Франции, власти Бордо и других французских городов, компании EDF, Thales и Total.
*Организации включены Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента
**Террористическая группировка, запрещена в РФ
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных