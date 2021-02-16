Что произошло за день 16 февраля. Коротко

ЕСПЧ признал судебный процесс на неонацистами Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис несправедливым и подлежащим пересмотру. Присяжные заседатели были предвзятыми, говорится в материалах ЕСПЧ. Судья от России Дмитрий Дедов голосовал против и выступил с особым мнением. Пожизненный приговор Тихонову пересмотрят в Верховном суде России. Неонацисты Тихонов и Хасис в 2009 году убили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову и адвоката Станислава Маркелова. Тихонова приговорили к пожизненному сроку, Хасис — к 18 годам колонии. В 2021 году она может выйти условно-досрочно. Позиция редакции «Новой» по решению ЕСПЧ — по ссылке.