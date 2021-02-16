Суд в Петербурге приговорил к 17 годам колонии экс-полицейского, ранее осужденного за контрабанду наркотиков

Санкт-Петербургский городской суд назначил 17 лет лишения свободы по статьям об убийстве и разбое экс-полицейскому Евгению Савченко, ранее осужденному по делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

С учетом приговора о контрабанде наркотиков Савченко проведет в колонии строгого режима 21 год. Это дело рассматривал суд присяжных, за обвинительный приговор выступили пять человек, против него — трое. Также суд удовлетворил гржданский иск на суммы 623 626 рублей и 3 млн рублей.

По версии следствия, 11 июля 2019 года Савченко выманил из дома потерпевшего С. под предлогом продажи ему ТС Mercedes Benz E200 за 385 000 рублей, приехал вместе с С. на автомобиле к железнодорожной станции «Металлострой». Там, утверждает следствие, Савченко выстрелил два раза в потерпевшего, тот скончался. После убийства Савченко похитил имущество С. на сумму 567 765 рублей и с места преступления скрылся, выкинув пистолет в акваторию Невы.

Сам Савченко утверждает, что потерпевший напал на него сам, а экс-полицейский оборонялся, выхватил пистолет и выстрелил в потерпевшего.