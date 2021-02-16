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№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
Суд в Петербурге приговорил к 17 годам колонии экс-полицейского, ранее осужденного за контрабанду наркотиков
Санкт-Петербургский городской суд назначил 17 лет лишения свободы по статьям об убийстве и разбое экс-полицейскому Евгению Савченко, ранее осужденному по делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
С учетом приговора о контрабанде наркотиков Савченко проведет в колонии строгого режима 21 год. Это дело рассматривал суд присяжных, за обвинительный приговор выступили пять человек, против него — трое. Также суд удовлетворил гржданский иск на суммы 623 626 рублей и 3 млн рублей.
По версии следствия, 11 июля 2019 года Савченко выманил из дома потерпевшего С. под предлогом продажи ему ТС Mercedes Benz E200 за 385 000 рублей, приехал вместе с С. на автомобиле к железнодорожной станции «Металлострой». Там, утверждает следствие, Савченко выстрелил два раза в потерпевшего, тот скончался. После убийства Савченко похитил имущество С. на сумму 567 765 рублей и с места преступления скрылся, выкинув пистолет в акваторию Невы.
Сам Савченко утверждает, что потерпевший напал на него сам, а экс-полицейский оборонялся, выхватил пистолет и выстрелил в потерпевшего.
Вологодского активиста арестовали на восемь суток за прямой эфир с его ареста
Лидера движения «Вместе» из Вологды Евгения Доможирова отправили под арест на восемь суток за прямой эфир, когда его арестовывали 29 января. Об этом он сам рассказал «МБХ медиа».
«Меня привлекли за организацию митинга 31 января, хотя я в тот момент находился в спецприемнике. Они посчитали меня организатором за размещенное мною видео, за мой прямой эфир с этим видео, который я вел, когда меня арестовывали 29 января. Я сообщал, что арестован, а значит, приходите на митинг. Они посчитали это все призывами», — сообщил Доможиров. Активист с решением суда не согласился. «МБХ медиа» отмечает, что в связи с этим он объявил голодовку.
Ранее Доможирову назначали арест, вменив ему организацию несанкционированной акции, прошедшей 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Трансляцию с судебного заседания он вел в соцсетях.