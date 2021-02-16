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№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
Вологодского активиста арестовали на восемь суток за прямой эфир с его ареста
Лидера движения «Вместе» из Вологды Евгения Доможирова отправили под арест на восемь суток за прямой эфир, когда его арестовывали 29 января. Об этом он сам рассказал «МБХ медиа».
«Меня привлекли за организацию митинга 31 января, хотя я в тот момент находился в спецприемнике. Они посчитали меня организатором за размещенное мною видео, за мой прямой эфир с этим видео, который я вел, когда меня арестовывали 29 января. Я сообщал, что арестован, а значит, приходите на митинг. Они посчитали это все призывами», — сообщил Доможиров. Активист с решением суда не согласился. «МБХ медиа» отмечает, что в связи с этим он объявил голодовку.
Ранее Доможирову назначали арест, вменив ему организацию несанкционированной акции, прошедшей 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Трансляцию с судебного заседания он вел в соцсетях.
Теги:em, арест, вологодская область
Суд разрешил матери Навального навестить его в СИЗО. В тот же день там запретили свидания из-за COVID
В СИЗО-1 «Матросская тишина», где находится политик Алексей Навальный, 15 февраля запретили посещения в рамках ограничительным мер из-за распространения коронавируса. В этот же день суд разрешил матери Навального навестить его, пишет «МБХ медиа».
По словам члена московской Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, длительные встречи были запрещены и ранее.
«Сейчас запретили краткосрочные, если я правильно понял», — сказал он, уточнив, что решение об ограничениях изоляторы принимают сами в зависимости от обстановки.
При этом, как сообщила обозреватель «МБХ медиа» Зоя Светова, Симоновский районный суд Москвы вчера разрешил матери Навального навестить его в изоляторе.
Издание отмечает, что с 25 января в московских изоляторах разрешили передачи и краткосрочные свидания, а арестованных и осужденных начали вывозить в суды на заседания. О том, с чем связано решение СИЗО-1 снова ввести строгие ограничения, пока не уточняется.
20 января стало известно, что в «Матросской тишине» перестали принимать письма для заключенных. Супруга Навального Юлия рассказала, что ей удалось отправить письмо мужу, но вскоре ее уведомили о том, что «произошла ошибка» и письмо не было доставлено.
2 февраля районный суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный и назначил политику 3,5 года колонии общего режима. Если приговор оставят без изменений, оппозиционер может провести в колонии 2 года и 8 месяцев — с учетом времени, проведенного под домашним арестом.