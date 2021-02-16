Суд разрешил матери Навального навестить его в СИЗО. В тот же день там запретили свидания из-за COVID

В СИЗО-1 «Матросская тишина», где находится политик Алексей Навальный, 15 февраля запретили посещения в рамках ограничительным мер из-за распространения коронавируса. В этот же день суд разрешил матери Навального навестить его, пишет «МБХ медиа».

По словам члена московской Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, длительные встречи были запрещены и ранее.

«Сейчас запретили краткосрочные, если я правильно понял», — сказал он, уточнив, что решение об ограничениях изоляторы принимают сами в зависимости от обстановки.

При этом, как сообщила обозреватель «МБХ медиа» Зоя Светова, Симоновский районный суд Москвы вчера разрешил матери Навального навестить его в изоляторе.

Издание отмечает, что с 25 января в московских изоляторах разрешили передачи и краткосрочные свидания, а арестованных и осужденных начали вывозить в суды на заседания. О том, с чем связано решение СИЗО-1 снова ввести строгие ограничения, пока не уточняется.

20 января стало известно, что в «Матросской тишине» перестали принимать письма для заключенных. Супруга Навального Юлия рассказала, что ей удалось отправить письмо мужу, но вскоре ее уведомили о том, что «произошла ошибка» и письмо не было доставлено.

2 февраля районный суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный и назначил политику 3,5 года колонии общего режима. Если приговор оставят без изменений, оппозиционер может провести в колонии 2 года и 8 месяцев — с учетом времени, проведенного под домашним арестом.