Глава ХМАО: некоторые жители региона жалуются на принуждение к вакцинации от COVID-19

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что некоторые жители жалуются на то, что работодатели заставляют их прививаться от COVID-19, угрожая увольнением или лишением премии. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Отказаться практически нет возможности, поскольку требуют медотвод из больницы. Люди спрашивают: имеет ли право на это работодатель?» — сказала Комарова.

Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Майя Соловьева подчеркнула, что вакцинация от коронавируса — «история добровольная», но, чтобы остановить распространение инфекции, нужно привить значительную часть граждан. «Если у людей есть медотводы, то, конечно, они должны быть охранены коллективным иммунитетом. История неоднозначная, нацкалендарь предполагает вакцинацию, это необходимая вещь, думаю, что мы все-таки за то, чтобы люди были привиты», — сказала при этом она.

Комарова отметила, что привились от коронавируса более 36 тысяч жителей ХМАО. Директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский сообщил, что более 94% поступившей вакцины уже использовано. Сегодня в регион поступило еще 12,2 тысячи доз препарата.

Массовая вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V», созданным центром им. Гамалеи и Минобороны в России стартовала в начале декабря. В РФПИ говорили, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%. При этом разработчики заявили, что она обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса.

Многие первоначально критиковали поспешную регистрацию препарата. Однако предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в медицинском журнале The Lancet, показали, что эффективность «Спутника V» — 91,6%.