Суд в Ессентуках приговорил активиста Хамхоева к 3,5 года колонии по «ингушскому делу»

Ессентукский городской суд приговорил активиста Магомеда Хамхоева к трем с половиной годам лишения свободы в рамках «ингушского дела». Ранее правозащитный центр «Мемориал»* признал Хамхоева политическим заключенным.

Изначально Хамхоеву было предъявлено обвинение в применении опасного для здоровья насилия к власти во время митинга в Магасе (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Следствие не предоставило доказательств, после чего обвинение переквалифицировали в подстрекательство к совершению преступления (ч. 1 ст. 318 УК РФ). 15 свидетелей в суде дали показания, не подтверждающие версию обвинения.

Правозащитный центр «Мемориал» сообщает, что к ноябрю 2020 года по «ингушскому делу» проходили уже 48 фигурантов. Три дела позже были прекращены. Более 30 обвиняемых получили сроки от шести месяцев до одного года и одиннадцати месяцев.

26 марта 2019 в столице Ингушетии Магасе прошел согласованный митинг против принятия соглашения об установлении границ между Чечней и Ингушетией. Это соглашение устанавливает административные границы между регионами, которые не были четко обозначены со времен распада Чечено-Ингушской АССР.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента