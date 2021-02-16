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№ 16 от 15 февраля 2021

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Суд в Нидерландах постановил отменить комендантский час в стране

Общество3

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Суд в Гааге постановил отменить действие комендантского часа в Нидерландах. Об этом сообщает RTL Nieuws.

По мнению суда, введение комендантского часа — «серьезное нарушение права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни». Кроме того, он ограничивает «среди прочего право на свободу собраний и демонстраций». Суд счел, что пандемия коронавируса не чрезвычайная ситуация, а кабмин может вводить ограничения без консультации с Сенатом и Палатой представителей только при ней.

При этом премьер-министр страны Марк Рютте призвал жителей Нидерландов соблюдать комендантский час, пока не будет достигнута юридическая договоренность. Кабмин решение суда в Гааге обжаловал.

Комендантский час действует в Нидерландах с 23 января, его ввели в стране впервые за 75 лет. Жителям страны запрещается выходить на улицу с 21:00 до 4:30 без уважительной причины. Нарушителям может грозить штраф размеров 95 евро.

Теги:
em, коронавирус, комендантский час, суды, нидерланды

«Чтобы не участвовали во всех этих событиях». В школе Нижневартовска провели имитацию митинга с участием Росгвардии

Общество569

Юлия ГлазоваНовая газета

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15 февраля в общеобразовательной школе Нижневартовска №42 состоялся урок с участием представителей Росгвардии и УМВД. Целью встречи, во время которой школьники «разыграли» столкновение с силовиками, директор школы назвала знакомство с профессией полицейского.

На видео из спортзала школы №42 школьники выстроились в две шеренги, одни кидали мячи в сторону других детей, скрывающихся за щитами. Действия напоминают несанкционированные митинги. Директор школы Галина Гасымова рассказала корреспонденту «Новой», что огорчена такой аналогией. По ее словам, встреча школьников с силовиками, наоборот, должна была возродить у детей уважительной отношение к профессии полицейского.

«С целью профориентационной работы Росгвардия совместно с УМВД провела урок по формированию профессиональных предпочтений учеников, популяризации службы в полиции. Было 2 части, первая этическая: там была информация о поступлении в вузы, подборка о героических буднях полицейских, где показали, что полицейские спасли на пожаре детей, а здесь спасли тонущего, а тут оказал помощь человеку, который умирал от астмы. Показали фотографии этих людей, подчеркнули, что необходимо иметь физическую подготовку, академические знания, медицинские навыки. Вот такой должен быть полицейский многогранный», — объяснила Гасымова. 

Во время практической части школьникам дали не только потрогать привезенное оборудование, но и примерить на себя. По словам педагога, таким образом силовики хотели показать ребятам, что нужна серьезная физическая подготовка.

«Мячи кидали, чтобы показать, какая сила нужна, чтобы щитом держать удар даже мяча. Нужно физически быть готовыми. Ребятам очень понравилось, кстати», — рассказала «Новой газете» Гасымова.

По мнению директора, чем больше дети узнают о работе полицейского, задают прямые вопросы, тем лучше поймут суть профессии. «Наоборот будет понимание, чтобы не участвовать во всех этих событиях», — отметила руководительница школы.

«Проводится внутренняя проверка — соответствует ли данное мероприятие закону об образовании. В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц», — сообщила директор департамента образования администрации города Инна Святченко (ее слова приводит аккаунт администрации Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте»). 

Ставшие массовыми несанкционированные митинги, прошедшие в стране в конце января и в феврале, в Югре носили эпизодический характер. В поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Нижневартовске вышли несколько человек. 15 февраля суд Нижневартовска оштрафовал одного из участников февральского митинга на 10 тысяч рублей за наличие плаката на несогласованном мероприятии.

Теги:
нижневартовск, sf, митинги, полиция, урок, школа
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