Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Слушай!

Подкаст, записанный главредом «Медиазоны» Сергеем Смирновым в спецприемнике Сахарово

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 16 от 15 февраля 2021

Читать номер

Курс биткоина впервые в истории достиг отметки в 50 тысяч долларов

Экономика198

198
 

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 50 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Скриншот с сайта Coindesk

К 15:45 по мск стоимость криптовалюты опустилась до 49 тысяч долларов.

За прошлый год криптовалюта выросла в цене как минимум в четыре раза — большая часть этого роста пришлась на декабрь. Рост криптовалюты произошел на фоне обнародовани отчетности Tesla для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Из нее следует, что компания вложила в биткойн 1,5 млрд долларов.

В Mastercard заявили, что в этом году компания позволит совершать операции с помощью некоторых криптовалют.

Теги:
sf, криптовалюты, биткоин

Госдума утвердила штрафы за нарушения законодательства об иностранных агентах

Общество215

215
 

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об административных штрафах за нарушения законодательства об иностранных агентах. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.   

Согласно законопроекту, «распространение в СМИ или интернете информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей». При этом «допускается конфискация предмета административного правонарушения».

Аналогичные штрафы предусмотрены за распространение информации без маркировки о некоммерческой организации или общественном объединении, включенных в реестр иностранных агентов. 

НКО-иноагентами за производство и распространение материалов без соответствующей маркировки грозят штрафы в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц. 

Кроме этого, согласно законопроекту, штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации увеличиваются до пяти миллионов рублей.

Накануне стало известно, что общая сумма штрафов в отношении ООО «Радио свободная Европа / Радио свобода»* и его гендиректора за отсутствие маркировки иностранного агента превысила 19 млн рублей. Протоколы составили «из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки» на девяти сайтах организации. 

30 декабря президент России Владимир Путин подписал о «физлицах — «иностранных агентах», согласно которому физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации (НКО) с иностранным финансированием приравниваются к «иностранным агентам». Согласно закону, «иноагенты» должны регулярно отчитываться о своей деятельности.

* Включена Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
sf, госдума, штрафы, иноагенты
Больше интересного в вашей ленте
Они не детские: 10 советских мультфильмов, которые нельзя показывать нашим детям
Вы будете видеть меньше такого
Стало известно, когда в Беларуси ожидается плюсовая температура
Вы будете видеть меньше такого
Эвелина Хромченко назвала 5 причин, почему работающей женщине 45-50+ стоит носить платья
Вы будете видеть меньше такого
Это любовь: самые красивые знаменитые пары — в тот момент, когда они были влюблены (мудборд)
Вы будете видеть меньше такого
Спросил у знакомого владельца компании: почему Вы не платите достойные зарплаты сотрудникам? Ответ удивил
Вы будете видеть меньше такого
Эксперт объяснил, что нужно удалять с телефона каждый месяц: 6 пунктов очистки
Вы будете видеть меньше такого
Сколько стоят за границей те же машины, что у нас. Сравнительная таблица
Вы будете видеть меньше такого
Приспособления для воспитания детей на старинных фото. Почти все, что нам кажется современным, уже было
Вы будете видеть меньше такого
Как мы создавали и продвигали сайт "Светофор"
Вы будете видеть меньше такого
Сложный рейс: как арктические дальнобои доставляют машины, снегоходы и бытовую технику в заполярную Хатангу
Вы будете видеть меньше такого
Складные трёхногие козлы по американскому чертежу, гораздо устойчивые, чем обычные, сделал себе на дачу сразу шесть штук
Вы будете видеть меньше такого
Без фотошопа и фильтров: как сейчас выглядит 73-летняя София Ротару
Вы будете видеть меньше такого
Что надо делать перед сном, чтобы утром выглядеть красивее
Вы будете видеть меньше такого
Почему ноль в нулевой степени равен единице?
Вы будете видеть меньше такого
Назвали список айфонов, которые уже не обновятся до iOS 15. Среди них легендарные модели
Вы будете видеть меньше такого
Почему никто не покупает iPhone 12 mini? Пытаемся найти ответ на главную загадку года
Вы будете видеть меньше такого
Как это – владеть квартирой в Испании? Опыт россиянки, купившей двушку рядом с Бенидормом в далёком 2012 году
Вы будете видеть меньше такого
Почему в России принято клеить обои, в то время как в большинстве стран просто красят стены?
Вы будете видеть меньше такого
Тест: насколько хорошо вы помните школьную математику?
Вы будете видеть меньше такого
Литва - Как живут люди в деревне? Зажиточный литовец показал свой дом, жену и хозяйство
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera