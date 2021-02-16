Курс биткоина впервые в истории достиг отметки в 50 тысяч долларов

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об административных штрафах за нарушения законодательства об иностранных агентах. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, «распространение в СМИ или интернете информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей». При этом «допускается конфискация предмета административного правонарушения».

Аналогичные штрафы предусмотрены за распространение информации без маркировки о некоммерческой организации или общественном объединении, включенных в реестр иностранных агентов.

НКО-иноагентами за производство и распространение материалов без соответствующей маркировки грозят штрафы в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме этого, согласно законопроекту, штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации увеличиваются до пяти миллионов рублей.

Накануне стало известно, что общая сумма штрафов в отношении ООО «Радио свободная Европа / Радио свобода»* и его гендиректора за отсутствие маркировки иностранного агента превысила 19 млн рублей. Протоколы составили «из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки» на девяти сайтах организации.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал о «физлицах — «иностранных агентах», согласно которому физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации (НКО) с иностранным финансированием приравниваются к «иностранным агентам». Согласно закону, «иноагенты» должны регулярно отчитываться о своей деятельности.

* Включена Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента