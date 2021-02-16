Суд отклонил иск Пригожина к изданиям «Медуза» и «Довод»

Савеловский районный суд Москвы отклонил иск Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к журналисту Максиму Шевченко, главреду «Довода» Илье Косыгину и изданию «Медуза», сообщает «Правозащита Открытки».

Пригожин подал иск к журналистам с требованием удалить связанные с ним публикации, в частности, интервью с Шевченко, в котором он называет Пригожина «дважды судимым уголовником».

Первое заседание по иску прошло в январе, однако было перенесено, так как Пригожин не смог определиться, кому предъявляет требования. Бизнесмен заявил, что не считает «Медузу» юридическим лицом, но при этом в иске указал издание как зарегистрированное СМИ.

В октябре 2019 года по делу о компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным, арбитражный суд Москвы постановил взыскать с политика Алексея Навального и юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь 88 миллионов рублей. Дело было возбуждено из-за серии расследований ФБК о причастности компании к массовым отравлениям школьников и детсадовцев. Евгений Пригожин заключил с «Московским школьником» договор уступки требования, согласно которому сумма должна быть выплачена ему лично.

*Внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента