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№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
Организаторы акции памяти Бориса Немцова попросили власти Петербурга не мешать возложению цветов в день убийства политика
Представители политических партий и движений Санкт-Петербурга, а также другие организаторы акции памяти Бориса Немцова направили обращение к губернатору города Александру Беглову, где попросили дать указание властям не препятствовать возложению цветов у Соловецкого камня в день убийства политика. Текст обращения опубликовал в своем телеграм-канале один из подписавшихся — депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.
«Ежегодно в этот день во многих городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, проходят митинги, шествия и пикеты, где граждане отдают дань памяти Борису Немцову, выражая солидарность с ценностями, которые он отстаивал, и протестуя против политических убийств и репрессий», — отмечается в обращении.
Сейчас проведение публичных мероприятий ограничено в связи с коронавирусными ограничениями. Подписавшие обращения политики уверены, что граждане имеют право возложить цветы в память о Борисе Немцове у Соловецкого камня на Троицкой площади в день убийства политика. Все будут стремиться соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, говорится в сообщении.
Обращение подписали член Совета при президенте по правам человека Наталья Ефдокимова, главный редактор «Новой газеты в Санкт-Петербурге» Диана Качалова, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» Валерий Нечай, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, кординатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова и другие.
Накануне похожее обращение к властям Москвы направили организаторы акции памяти Немцова в столице.
27 февраля 2021 года исполняется шесть лет со дня убийства политика Бориса Немцова. Его убили на Большом Москворецком мосту, в сотне метров от Кремля. В 2017 году виновными признали пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.