Роскомнадзор возбудил дела о «фейках» против «Новой газеты» и Дмитрия Муратова за удаленный текст о подготовке «титушек» для противостояния протестам

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ возбудил два дела по ч. 9 ст. 13.15 КоАП («Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений») против редакции «Новой газеты» и главного редактора издания Дмитрия Муратова.

Как сказано в поступившем в редакцию определении РКН, дела возбуждены из-за статьи Татьяны Юрасовой «Чтобы не менты людей херачили...», удаленной по требованию РКН еще в день публикации — 23 января 2021 года.

Выдержка из определения Роскомнадзора

В тексте рассказывалось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории «Горизонт». «По смыслу публикации, указанные провокаторы будут действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию со стороны протестующих», — заключили в прокуратуре.

Прокуратура Московской области сообщает, что не смогла установить фактов «обучения лиц для участия <...> в массовых беспорядках» в санатории. При этом правоохранители не опрашивали журналистов «Новой газеты» и не пытались получить от редакции сведения, которые могли бы помочь в проверке произошедшего.

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По возбужденному делу редакции «Новой» грозит штраф до 500 тысяч рублей, а Дмитрию Муратову — до 100 тысяч рублей. Сам материал Татьяны Юрасовой о месте подготовки предполагаемых «титушек» удален по требованию Роскомнадзора в 15:20 (мск) 23 января.

«Новая газета» продолжает исследовать тему предполагаемой подготовки «титушек» во время протестов.