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№ 16 от 15 февраля 2021

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В Кремле надеются, что правоохранителям удалось ознакомиться с материалом «Новой» о фактах внесудебных казней в Чечне

Общество9

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подробно комментировать материал «Новой газеты» «Казнь после смерти» о фактах внесудебных казней в Чечне.

«Я не могу ответить. Не знакомился с этим материалом. Подобные материалы скорее касаются правоохранительных органов, надеюсь, им удалось с ними ознакомиться», — заявил Песков.

Накануне «Новая газета» рассказала, как чеченские силовики перед внесудебными казнями в январе 2017 года заставили нескольких задержанных на камеру присягнуть «Исламскому государству»*, а затем отречься от него. Уже в конце января 2017 года на территории Полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова 27 чеченцев казнили: двоих расстреляли, остальных задушили. 

ИГ затем опубликовало видео присяги 11 человек (в том числе участников нападения), трое на нем были заблюрены. Видео могли найти в телефоне у одного из задержанных, а возможность подкорректировать запись была только у чеченских силовиков. Позднее появились видео, на которых те же самые люди отрекаются от причастности к «Исламскому государству». При этом на одной из записей присяги террористам могли присутствовать близкие к депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову брат и сестра Шахбиевы. Позже силовики заретушировали их изображение на записи.

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Теги:
ng, новая газета, чечня, песков, кремль
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