Суд в Крыму арестовал супругов по делу о финансировании террористов «под видом благотворительной деятельности»

Киевский районный суд Симферополя отправил под домашний арест Нину Малахову, подозреваемую в содействии террористической организации (часть 4 статьи 205.1 УК). Ее мужа Рузиля Яппарова суд отправил на два месяца в СИЗО, сообщает «Грати» со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи.

У супругов есть месячная дочь, которую также доставили в суд, отмечает издание, поэтому следствие запросило для Малаховой домашний арест, который она будет отбывать в Крыму.

Сотрудники ФСБ задержали Малахову и Яппарова 14 февраля в Казани. На следующий день их этапировали в Крым для избрания меры пресечения.

По версии следствия, «Малахова и Яппаров с 2015 по 2018 год занимались организацией финансирования терроризма под видом благотворительной деятельности различных фондов в том числе "Мухаджирун", а также помощи в постройке мечетей, беженцам и нуждающимся гражданам». Для этого они, как считает следствие, использовали социальную сеть «ВКонтакте».

Малахова признала вину, но рассказала адвокату, что сотрудники ФСБ угрожали отнять ее дочку, если она не подпишет признательные показания. Яппаров вину не признал.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ сообщил о том, что в Крыму и Татарстане пресекли деятельность россиян, которые с 2015 по 2019 год собирали в интернете деньги для перевода за рубеж боевикам под видом благотворительной помощи. Сообщалось, что подозреваемым вменяют содействие терроризму (ч. 1.1 и ч.2 чт. 205.1 УК).