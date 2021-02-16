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№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
Кассационный суд оставил без изменений приговор историку Дмитриеву, осужденному на 13 лет колонии
Кассационный суд оставил без изменений приговор Верховного суда Карелии главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и приговорили к 13 годам колонии. Трансляцию из зала суда ведет «Мемориал»*.
«Все это обвинение необоснованное, искусственно придуманное. Попробуем, что Верховный суд Российской Федерации скажет, у него полномочия больше. Будем жаловаться туда. Обжаловать», — сказал «Дождю» адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
В сентября 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет колонии. 10 ноября Дмитриев, который отбывает наказание в СИЗО-1 Петрозаводска, подал кассационную жалобу на приговор. Дмитриев свою вину не признает. Его соратники считают, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.
Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы: с учетом отбытого в СИЗО срока он должен был освободиться уже в ноябре. Тогда историка признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), а по статье о развратных действиях — оправдали (ч. 3 ст. 135 УК).
* Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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