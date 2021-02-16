Кассационный суд оставил без изменений приговор историку Дмитриеву, осужденному на 13 лет колонии

Кассационный суд оставил без изменений приговор Верховного суда Карелии главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и приговорили к 13 годам колонии. Трансляцию из зала суда ведет «Мемориал»*.

«Все это обвинение необоснованное, искусственно придуманное. Попробуем, что Верховный суд Российской Федерации скажет, у него полномочия больше. Будем жаловаться туда. Обжаловать», — сказал «Дождю» адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

В сентября 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет колонии. 10 ноября Дмитриев, который отбывает наказание в СИЗО-1 Петрозаводска, подал кассационную жалобу на приговор. Дмитриев свою вину не признает. Его соратники считают, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы: с учетом отбытого в СИЗО срока он должен был освободиться уже в ноябре. Тогда историка признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), а по статье о развратных действиях — оправдали (ч. 3 ст. 135 УК).

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