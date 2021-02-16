СК в Чувашии возбудил два уголовных дела после отказа врачей давать детям со СМА препарат «Спинраза». Из-за этого умерла одна девочка

Следственные органы Следственного комитета (СК) России по Чувашской Республике возбудили уголовное дело по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) из-за отказа врачей Республиканской детской клинической больницы давать детям с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) препарат «Спинраза». Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Дело возбудили по факту «ненадлежащего исполнения» служебных обязанностей после смерти пациентки 2014 года рождения, которой перестали давать необходимый ей препарат. Как писала «Новая», 6-летняя девочка умерла дома 11 февраля в городе Канаше. Также дело о халатности возбудили против должностных лиц больницы после отказа в продолжении терапии четырем пациентам, проживающим в Чувашской Республике. Уголовные дела соединили в одно производство.

Специально для того, чтобы у регионов были средства на лечение детей с орфанными и тяжелыми заболеваниями, в том числе со СМА, был учрежден фонд «Круг добра». Его официально зарегистрировали в начале февраля, хотя президент Владимир Путин обещал создать его еще летом. Председателем правления фонда назначили протоиерея Александра Ткаченко.

Планируется, что средства в фонд будут поступать за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Изменения вступили в силу с этого года. По расчетам правительства, эта мера уже в 2021 году дополнительно даст бюджету 60 миллиардов рублей, а в 2022 — 64 миллиарда.