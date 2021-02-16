В Сочи открылись мирные переговоры по Сирии

В Сочи открылась международная встреча по Сирии. В очередном — 15-м по счету — раунде переговоров в астанинском формате принимают участие представители России, Турции, Казахстана, Ирана, Ирака, УВКБ ООН, передает корреспондент «Новой газеты».

На форум прибыл спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. В качестве наблюдателей пристуствуют делегации из Ливана и Иордана, а также представители «Международного Красного Креста».

Центральные участники встречи — представители официального руководства Сирии и лидеры оппозиционных сил — сегодня снова сядут за стол переговоров.

Перед началом мероприятия к прессе вышел спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он обозначил важность момента, в который проходит нынешняя встреча, ведь десять лет назад, 17 февраля, в Сирии прошли «первые мирные манифестации с призывами к социальным реформам».

Александр Лаврентьев / Фото: Вадих Эль-Хайек, спецкорр «Новой»

Лаврентьев рассказал о том, что на встречу в Сочи приглашали и американских партнеров, однако в США пока «заняты другими делами» и «не совсем определились с сирийским направлением». Российский дипломат выразил сожаление по этому поводу, отметив пагубность санкционных мер, применяемых США в отношении руководства Сирии. «Нельзя допустить коллективного наказания сирийского народа», — подчеркнул он.

Лаврентьев обозначил основные задачи нынешней встречи: уделить внимание именно вопросам политического урегулирования. Отдельная тема для разговора — судьба сирийских беженцев. Сегодня, по данным Лаврентьева, 60 процентов сирийских беженцев, достигших Европы, не выражают желания возвращаться в страну. Еще недавно таких было всего 19 процентов, и динамика очевидна.

При этом приоритетным вопросом для всех участников сирийского урегулирования остается борьба с терроризмом. По словам Лаврентьева, в последние месяцы в Сирии наблюдается активизация «спящих ячеек» в ИГ (террористическая организация, признана в России запрещенной — ред.), участились боестолкновения. В подвешенном состоянии остается судьба Идлиба — последнего неподконтрольного режиму района Сирии, в котором, помимо радикально настроенных группировок, оказались сосредоточены порядка двух миллионов беженцев. И здесь Лаврентьев возложил особую надежду на сирийские оппозиционные силы, заявив о том, что им уже пора взять дело в свои руки и освободить Идлиб от террористов.

Напомним, вооруженное противостояние в Сирии началось после массовых мирных гражданских выступлений граждан в феврале-марте 2011 года. Поводом для начала этих выступлений стал арест группы подростков, которые писали на стенах домов антиправительственные лозунги, — и пытки, примененные к этим подросткам. К разгону манифестаций подключилась армия, против граждан, выходивших на митинги, было применено оружие.

В стране началась гражданская война, в которой со временем усилились позиции исламистских сил, в том числе и армии ИГИЛ.

В 2015 году Россия вступила в сирийский конфликт на стороне официального руководства страны. В 2017 году Генштаб Минобороны РФ заявил о полном разгроме террористической организации. Однако война в Сирии продолжается.

За годы войны потери среди мирного населения Сирии составили, по некоторым оценкам, до полумилиона человек. На 2018 год, по данным УВКБ ООН, только официально зарегистрированных беженцев в разных странах мира насчитывалось 6,6 млн человек.