ЕСПЧ признал процесс над неонацистами Тихоновым и Хасис подлежащим пересмотру. Они в 2009 году убили журналистку «Новой» Бабурову и адвоката Маркелова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал судебный процесс на неонацистами Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис, которые в 2009 году убили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову и адвоката Станислава Маркелова, несправедливым и подлежащим пересмотру. Это следует из данных, опубликованных на сайте суда.

Присяжные заседатели были предвзятыми, говорится в материалах ЕСПЧ. Судья от России Дмитрий Дедов голосовал против и выступил с особым мнением. Пожизненный приговор Тихонову за убийство Маркелова и Бабуровой подлежит пересмотру в Верховном суде России после вступления решения ЕСПЧ в силу, отмечает глава «Агоры» Павел Чиков.

В жалобе в ЕСПЧ заявители сообщали, что российский суд нарушил право неонацистов на справедливое судебное разбирательство, в том числе в документах утверждалось, что некоторые присяжные были предвзяты.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты членами экстремистской Боевой организации русских националистов (БОРН) Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис на Пречистенке 19 января 2009 года. Бабуровой было 25 лет, Маркелову — 34 года.

В 2011 году суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис приговорили к 18 годам лишения свободы. В 2021 году Хасис может выйти по УДО, Тихонов лишен такой возможности — в 2014 году он получил еще 18 лет сверх пожизненного срока, признав вину и дав подробные показания в отношении других членов БОРН.