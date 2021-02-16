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№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
ЕСПЧ признал процесс над неонацистами Тихоновым и Хасис подлежащим пересмотру. Они в 2009 году убили журналистку «Новой» Бабурову и адвоката Маркелова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал судебный процесс на неонацистами Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис, которые в 2009 году убили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову и адвоката Станислава Маркелова, несправедливым и подлежащим пересмотру. Это следует из данных, опубликованных на сайте суда.
Присяжные заседатели были предвзятыми, говорится в материалах ЕСПЧ. Судья от России Дмитрий Дедов голосовал против и выступил с особым мнением. Пожизненный приговор Тихонову за убийство Маркелова и Бабуровой подлежит пересмотру в Верховном суде России после вступления решения ЕСПЧ в силу, отмечает глава «Агоры» Павел Чиков.
В жалобе в ЕСПЧ заявители сообщали, что российский суд нарушил право неонацистов на справедливое судебное разбирательство, в том числе в документах утверждалось, что некоторые присяжные были предвзяты.
Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты членами экстремистской Боевой организации русских националистов (БОРН) Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис на Пречистенке 19 января 2009 года. Бабуровой было 25 лет, Маркелову — 34 года.
В 2011 году суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис приговорили к 18 годам лишения свободы. В 2021 году Хасис может выйти по УДО, Тихонов лишен такой возможности — в 2014 году он получил еще 18 лет сверх пожизненного срока, признав вину и дав подробные показания в отношении других членов БОРН.
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