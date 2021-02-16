Силовики пришли с обысками к руководителям «Белорусской ассоциации журналистов» и правозащитникам по всей стране

В Беларуси силовики пришли с обысками к председателю «Белорусской ассоциации журналистов» Андрею Бастунцу (БАЖ), юристу организации Олегу Агееву, пресс-секретарю Борису Горецкому. Обыски также прошли у журналистов и правозащитников в разных городах, передает Tut.by.

«Бастунца увозят сотрудники ГУВД Мингорисполкома. По крайней мере, так они представились. Дома обыск не проводится, но Бастунца забирают, так как обыск будет проводиться в офисе БАЖ. Милиционеры ведут себя вежливо и призывают не беспокоиться», — рассказала изданию жена главы БАЖ.

Tut.by отмечает, что Горецкий и Агеев не выходят на связь.

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что обыски прошли также у правозащитников отделений «Весны» в Могилеве, Мозыре, Светлогорске, Минске, а также у правозащитников, журналистов и волонтеров в Витебске, Гомеле, Бресте и Речице.

В пресс-службе Следственного комитета Беларуси сообщают, что обыски проводят в рамках расследования уголовного дела по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«С целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные», — говорится в заявлении.

«Белорусская ассоциация журналистов» — негосударственное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют ее развитию.

Массовые протесты в Беларуси начались после голосования на президентских выборах, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, заявив, что его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь около 10% голосов.