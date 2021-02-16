Суд в Москве арестовал чемпиона России по кикбоксингу по делу о перестрелке в башне «Око» в Москва-сити

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу до 18 мая чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского суда.

Асадулаева обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК). В суде не уточнили других подробностей дела. По информации газеты «Коммерсант», Асадулаев обвиняется в том, что он принимал непосредственное участие в перестрелке в башне «Око» осенью 2018 года. После этого обвиняемый скрывался от следствия не менее трех лет, утверждает «Ъ».

Силовики нашли Асадулаева в подмосковном городе Одинцово по камерам видеонаблюдения, при этом, как утверждает издание, он отрастил бороду и носил медицинскую маску. Камеры подключены к базе данных лиц, находящихся в розыске, и автоматически по десятку критериев сравнивают с ней изображения людей, попавших в объективы, отмечает «Ъ».

Асадулаев в 2013 году стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории до 75 килограммов. 25-летний спортсмен также дважды — в 2010 и 2013 годах — выигрывал чемпионат Москвы по тайскому боксу.

В декабре прошлого года следователя Следственного комитета (СК) Левона Агаджаняна задержали и арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением и фальсификации доказательств по делу о перестрелке.

Стрельба у входа в ресторан Crystal Ballroom в башне «Око» на территории комплекса «Москва-Сити» произошла вечером 17 ноября 2017 года. По данным следствия, стычка случилась во время празднования юбилея предпринимателя Дмитрия Павлова между сотрудниками его охраны и приглашенного на мероприятие бизнесмена Гавриила Юшваева, Mercedes которого перегородил вход в башню. В результате перестрелки пострадали шесть человек, в том числе, сотрудник Росгвардии, позднее он умер в больнице.

После этого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Вину возложили на спецназовца «Росгвардии» Дмитрия Якобсона и его коллег, которые в тот вечер охраняли Дмитрия Павлова. Якобсону предъявили обвинение в хулиганстве (статья 213 УК). Аналогичные обвинения предъявили сотрудникам охранного предприятия.