Прокурор запросила 950 тысяч рублей штрафа Навальному по делу о «клевете» на ветерана

В Бабушкинском суде Москвы продолжается рассмотрение дела против политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете. Прокурор Екатерина Фролова запросила 950 тысяч рублей штрафа Навальному, передает корреспондент «Новой газеты» из здания суда.

Учитывая, что преступление совершено в период испытательного срока, Фролова попросила назначить 3,5 года колонии общего режима путем сложения наказаний. Как отмечает «Медиазона», окончательное наказание по делу о клевете для Навального — штраф в 950 тысяч, так как испытательный срок по «делу Ив Роше» уже был заменен на реальный без учета этого дела.

«Умысел преступления становится очевидным, когда читаем биографию подсудимого и его участие на „Русских маршах“, состоял в движении „Народ“. Умысел становится очевидным когда видим его поведение сторонников», — говорит Фролова.

Гособвинение считает, что к доводам подсудимого о том, что его суждения носили оценочный характер, стоит отнестись критически. Фролова уверенно заявила о виновности Навального, которая подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными и видео материалами дела.

Потерпевшим по делу проходит 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, участвовавший в съемках агитационного ролика телеканала RT о голосовании по поправкам в Конституцию.

Прошлое заседание длилось почти 11 часов. За это время обвинение и защита закончили представлять свои доказательства. На заседании 12 февраля Артеменко от участия в процессе отказался из-за угрозы его здоровью. Вместо него в суде продолжал давать показания его внук Игорь Колесников. Между ним и Навальным в очередной раз произошла перепалка и взаимный обмен обвинениями.

Политик сравнил заседание суда с «фашистским допросом» и с издевкой предложил обращаться к судье «оберштурмбаннфюрером». Он постоянно пререкался с ней и на ее замечания отвечал, что «удалит с процесса». Судья, в свою очередь, постоянно прерывала политика и также угрожала удалить его из зала.

Сторона обвинения не смогла повернуть процесс в конструктивное русло. Речь прокурора была больше похожа на курс лекции по истории: прокурор Екатерина Фролова полчаса зачитывала воспоминания ветерана о войне.

Также в суде выступили эксперты-лингвисты со стороны гособвинения (Альбина Глотова, представитель СКР) и защиты (профессор института русского языка РАН Анатолий Баранов). Глотова заявила, что в высказывании Навального содержится негативная оценка, которая относится ко всем, кто принимал участие в ролике. Баранов отметил , что слова, которыми Навальный назвал участников ролика RT, оценочные, их нельзя считать клеветой. Оба эксперта сошлись во мнении, что комментарии политика носили оценочное суждение.

Под самый конец заседания со своими показаниями выступил Навальный. Он категорически не признал вину и заявил, что клеветы не было и все дело против него сфабриковано.

Дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) против Навального возбудили в середине июня прошлого года после того, как политик назвал «продажными холуями» и «предателями» снявшихся в агитационном ролике телеканала RT в поддержку изменения Конституции. Следственный комитет нашел в словах Навального «ложные сведения, порочащие честь и достоинство» 93-летнего ветерана, у которого, по утверждению родственников, сразу же после твита оппозиционера диагностировали ишемическую болезнь сердца «на нервной почве».