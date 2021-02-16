Обвиняемой по «дадинской статье» активистке в Новосибирске ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска ужесточил меру пресечения участнице протестов Яне Дробноход, обвиняемой по «дадинской» статье 212.1 УК — «неоднократное нарушение правил участия в публичных акциях». Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на координатора юридической помощи Аллу Фролову.

Домашний арест, под которой активистку отправили с 1 февраля до 30 марта, заменили на содержание под стражей в СИЗО. Как отмечает издание, у Дробноход трое детей.

Заседание назначили сразу после того, как 15 февраля прошла апелляция на домашний арест Дробноход. В знак протеста активистка вечером 15 февраля вышла на площадь Ленина с одиночным пикетом против политических репрессий и в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, после этого Дробноход задержали.

Дробноход задержали 30 января вместе с другими участниками традиционной субботней акции «кормления голубей», участники которой выступают в поддержку жителей Хабаровска. Активистку отвезли к следователям МВД на допрос.

После той же акции в поддержку хабаровчан в конце ноября Дробноход назначили два штрафа по 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Экс-губернатора края Фургала задержали и арестовали в начале июля 2020 года. После этого в регионе начались акции в его поддержку. На митинги и шествия выходили десятки тысяч человек, акции стали самыми массовыми в истории региона. Сейчас Фургал находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяется организация убийств бизнесменов в 2000-х годах. Сам экс-губернатор свою вину не признает.