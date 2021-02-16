В России впервые с середины октября выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19

В России выявили 13 233 новых случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Число новых случаев заражения коронавирусом за день в России не опускалось ниже 14 тысяч с середины октября — 15 октября оперштаб отчитался о 13 754 новых заболевших COVID-19, 16 октября — уже 14 992. Днем ранее, 15 февраля, за день во всей стране выявили 14 207 новых случаев COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 1409 новых случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1082 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 643, в Нижегородской области — 416, в Воронежской — 358.

Всего за все время пандемии в России COVID-19 выявили у 4 099 323 человек. За последние сутки умерли 459 пациентов с коронавирусом, с марта 2020 года от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 80 979 человек.

Исследователи из Университета Эдинбурга обнаружили в 11 странах еще один вариант коронавируса (B.1.525), похожий на обнаруженный в декабре 2020 года «британский» штамм. По предварительным данным, мутация E484K, обнаруженная в новом варианте COVID-19 и в штаммах из ЮАР и Бразилии, повышает устойчивость вируса к антителам, сообщает The Guardian.

Британские ученые обеспокоены мутацией в ключевом белке, который позволяет вирусу проникать в клетки человека, что и делает вирус более устойчивым к антитетелам. При этом еще нет доказательств, что новая мутация более смертельна.