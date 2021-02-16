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№ 16 от 15 февраля 2021

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Минюст пригрозил центру «Насилию.нет» ликвидацией из-за нарушения нумерации в уставе

Общество67

67
 

Директор центра «Насилию.нет»* Анна Ривина сообщила, что получила новое письмо из Министерства юстиции, где были перечислены «ряд претензий» к уставу центра. Об этом Ривина сообщила на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, ведомство приказало устранить недочеты, иначе оно может принять меры «вплоть до ликвидации в судебном порядке». Ривина отметила, что «злостное нарушение», на которое указал Минюст, — «в разделе 6 Устава Организации на странице 9 нарушена нумерация пунктов». Директор центра заявила, что «придется исправлять», а потом — письменно проинформировать Главное управление».

Это не первый раз, когда центр сталкивается с давлением проверяющих органов. Ривина рассказывала о том, что Министерство юстиции в декабре прошлого года начало внеплановую проверку центра по заявлению постороннего гражданина — «какого-то г-на Трубецкого», однако суть его претензий не раскрывалась.

В конце декабря прошлого года центр «Насилию.нет», помогающий жертвам домашнего насилия, попал в список иноагентов. Ривина утверждает, что ее организация не соответствует критериям для включения в этот список, так как центр занимается не политической деятельностью, а вопросами социальной защиты граждан.

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*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента

Теги:
минюст, давление, насилию.нет, ng
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