Активистку в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Фургала и снова задержали

В Хабаровске задержали гражданскую активистку Евгению Важенину — сразу после того, как суд назначил ей штраф в 150 тысяч рублей по статье о повторных нарушениях законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за одной из предыдущих акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает издание Sota.

После суда Важенину повезли в отдел полиции №4 для составления протокола по ч. 6.1 ст. 20.2 — активистке вменяют участие в акции, создавшей помехи инфраструктуре и движению транспорта. Ночь перед судом 16 февраля Важенина провела в спецприемнике. По вменяемой ей статье КоАП ее также могут оставить до суда на ночь.

Также в Хабаровске задержали активиста Сергея Лазарева. По данным ОВД-Инфо, его доставили отдел полиции №4 для составления протокола по статье об участии в несогласованном митинге (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за акции, которая состоялась четыре месяца назад — 13 октября прошлого года. Лазарева могут задержать на срок до 48 часов.

Как сообщает Sota, ч. 8 ст. 20.2 КоАП также вменили активисту Станиславу Зимину — за участие в акции 23 января. Зимина отвезли в спецприемник до суда, заседание назначили на 11 утра в Центральном районном суде.

Экс-губернатора края Фургала задержали и арестовали в начале июля 2020 года. После этого в регионе начались акции в его поддержку. Сейчас Фургал находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяется организация убийств бизнесменов в 2000-х годах. Сам экс-губернатор свою вину не признает.

Пост врио губернатора Хабаровского края сейчас занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения. На митинги и шествия выходили десятки тысяч человек, акции стали самыми массовыми в истории региона.