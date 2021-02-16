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№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
Активистку в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Фургала и снова задержали
В Хабаровске задержали гражданскую активистку Евгению Важенину — сразу после того, как суд назначил ей штраф в 150 тысяч рублей по статье о повторных нарушениях законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за одной из предыдущих акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает издание Sota.
После суда Важенину повезли в отдел полиции №4 для составления протокола по ч. 6.1 ст. 20.2 — активистке вменяют участие в акции, создавшей помехи инфраструктуре и движению транспорта. Ночь перед судом 16 февраля Важенина провела в спецприемнике. По вменяемой ей статье КоАП ее также могут оставить до суда на ночь.
Также в Хабаровске задержали активиста Сергея Лазарева. По данным ОВД-Инфо, его доставили отдел полиции №4 для составления протокола по статье об участии в несогласованном митинге (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за акции, которая состоялась четыре месяца назад — 13 октября прошлого года. Лазарева могут задержать на срок до 48 часов.
Как сообщает Sota, ч. 8 ст. 20.2 КоАП также вменили активисту Станиславу Зимину — за участие в акции 23 января. Зимина отвезли в спецприемник до суда, заседание назначили на 11 утра в Центральном районном суде.
Экс-губернатора края Фургала задержали и арестовали в начале июля 2020 года. После этого в регионе начались акции в его поддержку. Сейчас Фургал находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяется организация убийств бизнесменов в 2000-х годах. Сам экс-губернатор свою вину не признает.
Пост врио губернатора Хабаровского края сейчас занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения. На митинги и шествия выходили десятки тысяч человек, акции стали самыми массовыми в истории региона.