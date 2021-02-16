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ХАКАТОН

«Прожектор 2021»: церемония защиты проектов. Выбираем лучший и вдохновляемся новым идеями

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№ 16 от 15 февраля 2021

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Что произошло за ночь 16 февраля. Коротко

Общество27

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  • Впервые в истории российского списка Forbes состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина достигло отметки в 30 млрд долларов. Потанин стал первым россиянином в истории, обладающим таким большим состоянием, отмечает издание. Причина — в росте котировок акций «Норникеля».
  • В Хабаровске задержали активистку Евгению Важенину — сразу после того, как суд назначил ей штраф в 150 тысяч рублей по статье о повторных нарушениях законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за одной из предыдущих акций в поддержку Сергея Фургала. Важениной теперь вменяют участие в акции, создавшей помехи инфраструктуре и движению транспорта.
  • Исследователи из Университета Эдинбурга обнаружили в 11 странах еще один вариант коронавируса (B.1.525), похожий на обнаруженный в декабре 2020 года «британский» штамм. По предварительным данным, мутация E484K, обнаруженная в новом варианте COVID-19 и в штаммах из ЮАР и Бразилии, повышает устойчивость вируса к антителам, сообщает The Guardian.
  • Проекты развития малых городов и исторических поселений в России реализуются недостаточно эффективно, говорится в отчете Счетной палаты. Это происходит из-за отсутствия контроля и плохого регулирования. Счетная палата предложила установить ежеквартальный контроль со стороны Минстроя за соблюдением графика благоустройства и за достоверностью сведений от регионов.
  • Популярная у сторонников экс-президента США Дональда Трампа социальная сеть Parler, которая после штурма Капитолия 6 января столкнулась с блокировками от Apple, Google и Amazon, возобновила работу в Alphabet (владеет Google), Amazon, Facebook, Microsoft и Apple.

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Теги:
трамп, коронавирус, хабаровск, потанин, ng
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