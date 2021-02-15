Сумма штрафов «Радио Свобода» за отсутствие маркировки иноагента превысила 19 млн рублей

Общая сумма штрафов в отношении ООО «Радио свободная Европа / Радио свобода»* и его гендиректора за отсутствие маркировки иностранного агента достигла 19,3 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«На сегодняшний день за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 195 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ», — рассказали в пресс-службе.

Протоколы составили «из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки» на девяти сайтах, отметили представители РКН. Они также уточнили, что мировой суд рассмотрел 71 дело, по всем вынесены решения о назначении штрафа.

5 февраля, стало известно, что сумма штрафов, назначенных «Радио Свобода» и ее гендиректору по статье о нарушении закона об иностранных агентах, достигла 7 млн 150 тысяч рублей. Радиостанция обжаловала постановления о штрафах, так как считает, что изложенные в приказе Роскомнадзора нормы «искажают суть сообщений, меняют их восприятие аудиторией». В январе редакторы «Радио Свобода» рассказали The New York Times, что могут закрыть свой филиал в Москве из-за закона о СМИ-иноагентах.

Сейчас в реестре иностранных агентов 12 СМИ (многие из них — проекты «Радио Свобода»). Также туда внесены пять физлиц, среди которых журналистка издания Людмила Савицкая.

* Включена Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента