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№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 15 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
- Чеченские силовики казнили 27 жителей республики в 2017 году и перед этим сфальсифицировали на видео их присягу «Исламскому государству»* и отказ от присяги, выяснила «Новая газета». При этом на одной из записей присяги террористам могли присутствовать близкие к депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову брат и сестра Шахбиевы. Позже силовики заретушировали их изображение на записи. Подробнее о внесудебных казнях в Чечне — в расследовании Елены Милашиной.
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Урус-Мартановский городской суд Чечни взыскал с уральского издания Ura.ru 15 млн рублей в пользу экс-прокурора и сына экс-главы Пенсионного фонда республики Мурата Залзаева. Ранее Залзаев сам работал в этом суде. Юристы издания подали апелляцию, которую Верховный суд Чечни рассмотрит 18 февраля. Такая сумма иска грозит изданию закрытием через банкротство. Поводом для подачи заявления стала новость издания об аварии в Грозном в 2017 году с участием Залзаева. Двое сидевших пассажиров «Лады» скончались от ожогов после столкновения с «Тойотой» Залзаева. Следствие установило, что Залзаев не был виновником ДТП.
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ГУ МВД по Москве начало проверку сообщений о пытках в ОВД «Донской» после протестных акций. Полиция обратила внимание на сюжет телеканала «Дождь», в котором рассказано о насилии против сестер Алены и Александры Китаевых. МВД запросило полную версию интервью с девушками и попросило работавших над сюжетом журналистов прийти на опрос. Китаевых в полицию пока не вызывали. По словам сестер, их запугивали и применяли силу за отказ разблокировать телефон.
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Защита Динислама Салихова обратилась в СК с требованием возбудить дело против полицейских из ОВД «Орехово-Борисово Северное» о превышении должностных полномочий. По словам Салихова, полицейские увели его в подвал и избили там за просьбу отпустить в туалет. После задержания суд отправил Салихова под арест на семь суток.
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Организаторы марша памяти Бориса Немцова направили властям Москвы обращение с просьбой не препятствовать возложению цветов на месте убийства политика 27 февраля. Оргкомитет планирует в 23:31 объявить минуту молчания. В обращении подчеркивается, что граждане будут стараться соблюдать социальную дистанцию, а также использовать маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.
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В Эрмитаже на выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора» продемонстрировали поддельные экспонаты, принадлежащие человеку, близкому к «массажисту Путина» Константину Голощапову, утверждает Русская служба «Би-би-си». Опрошенные журналистами эксперты выразили сомнения в подлинности выставленных экспонатов, а в Эрмитаже не прокомментировали эти сведения. Партнером Эрмитажа по выставке стала структура под покровительством Голощапова. Для некоторых экспонатов, подлинность которых подвергалась сомнению, просто не существуют сертификатов, а документы для других яиц Фаберже отказались предоставить сами партнеры выставки.
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Правозащитница и обозревательница «МБХ медиа» Зоя Светова стала кавалером ордена Почетного легиона. Президент Франции Эммануэль Макрон присвоил ей звание еще 23 сентября, однако извещение об этом Светова получила только сейчас.
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Псковская журналистка Светлана Прокопьева собрала 500 тысяч рублей на уплату штрафа по делу об «оправданию терроризма» всего за три часа. Часть средств перечислили читатели Прокопьевой, а полную сумму штрафа спустя время перевел стендап-комик Данила Поперечный. В июле суд назначил Светлане штраф из-за ее слов о взрыве в архангельском управлении ФСБ. В авторской колонке Прокопьевой содержались тезисы о том, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются (цитата по материалам судебных заседаний). Ноутбук журналистки изъяли как орудие преступления.
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