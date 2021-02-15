В Калининграде суд оштрафовал 74-летнего пенсионера на 180 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Навального

Ленинский районный суд Калининграда оштрафовал на 180 тысяч рублей 74-летнего пенсионера Петра Зуева за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Об этом сообщает 7х7 со ссылкой на самого Зуева.

По словам пенсионера, во время митинга его сфотографировали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Затем Зуева задержали, на него составили протокол об административном правонарушении по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил участия в митинге). Он сказал, что будет обжаловать решение. «Но справедливости точно не добиться», — отметил пенсионер.

В суде он сообщил, что получает пенсию в размере 15 тысяч рублей.

Пенсионер рассказал журналистам издания, что ранее на него уже составляли протоколы за участие в акции «Он нам не царь» в 2018 году, а также за пикет в 2019 году в поддержку калининградского врача Элины Сушкевич, которую обвиняли в смерти недоношенного новорожденного ребенка.

Протестные акции в поддержку Навального, которому суд заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше», прошли в российских городах 23 и 31 января. По данным «ОВД-Инфо», в общей сложности были задержаны около 10 тысяч человек по всей стране.