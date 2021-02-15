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№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
Журналистка Светлана Прокопьева за три часа собрала 500 тысяч рублей на оплату штрафа по делу об «оправдании терроризма»
Псковская журналистка Светлана Прокопьева объявила сбор средств на уплату штрафа в полмиллиона рублей и собрала нужную сумму всего за три часа с момента публикации поста. Об этом она рассказала в своем фейсбуке.
«Внимание, внимание! Сумма на штраф уже есть! Имейте в виду: теперь все дарения — уже строго на правозащиту, для Центра защиты прав СМИ* (и, возможно, других столь же прекрасных организаций, там посовещаемся)», — написала она.
Обновлено
21:30 Полную сумму штрафа — 500 тысяч рублей — Светлане перечислил стендап-комик Данила Поперечный, уточнила Прокопьева
В июле суд назначил Светлане штраф в размере 500 тысяч рублей по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК), возбужденному из-за ее слов о взрыве в архангельском управлении ФСБ. В авторской колонке Прокопьевой содержались тезисы о том, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются (цитата по материалам судебных заседаний). Ноутбук журналистки изъяли как орудие преступления.
Дело об оправдании терроризма против Прокопьевой возбудили после эфира «Эха Москвы в Пскове». Журналистка тогда зачитала свою колонку об анархисте Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в здании УФСБ Архангельской области.
Обвинение изначально требовало для Прокопьевой шесть лет колонии и запрет на профессию на четыре года.
Прокопьева не может получать средства на собственный счет из-за ограничений Росфинмониторинга. Кроме того, организация Центр защиты прав СМИ*, которая помогает Прокопьевой, внесена Минюстом в реестр иноагентов. Поэтому журналистка вынуждена была открыть сбор денег на банковский счет своей матери.
В феврале апелляционный военный суд Московской области оставил приговор в силе.
*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента
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