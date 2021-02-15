Журналистка Светлана Прокопьева за три часа собрала 500 тысяч рублей на оплату штрафа по делу об «оправдании терроризма»

Псковская журналистка Светлана Прокопьева объявила сбор средств на уплату штрафа в полмиллиона рублей и собрала нужную сумму всего за три часа с момента публикации поста. Об этом она рассказала в своем фейсбуке.

«Внимание, внимание! Сумма на штраф уже есть! Имейте в виду: теперь все дарения — уже строго на правозащиту, для Центра защиты прав СМИ* (и, возможно, других столь же прекрасных организаций, там посовещаемся)», — написала она.

Обновлено 21:30 Полную сумму штрафа — 500 тысяч рублей — Светлане перечислил стендап-комик Данила Поперечный, уточнила Прокопьева

В июле суд назначил Светлане штраф в размере 500 тысяч рублей по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК), возбужденному из-за ее слов о взрыве в архангельском управлении ФСБ. В авторской колонке Прокопьевой содержались тезисы о том, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются (цитата по материалам судебных заседаний). Ноутбук журналистки изъяли как орудие преступления.

Дело об оправдании терроризма против Прокопьевой возбудили после эфира «Эха Москвы в Пскове». Журналистка тогда зачитала свою колонку об анархисте Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в здании УФСБ Архангельской области.

Обвинение изначально требовало для Прокопьевой шесть лет колонии и запрет на профессию на четыре года.

Прокопьева не может получать средства на собственный счет из-за ограничений Росфинмониторинга. Кроме того, организация Центр защиты прав СМИ*, которая помогает Прокопьевой, внесена Минюстом в реестр иноагентов. Поэтому журналистка вынуждена была открыть сбор денег на банковский счет своей матери.

В феврале апелляционный военный суд Московской области оставил приговор в силе.

*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента