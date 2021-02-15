Материалы
Рубрики
Темы
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
ВТО избрала нигерийку Нгози Оконджо-Ивеала на пост гендиректора. Это первая в истории женщина во главе организации
Всемирная торговая организация (ВТО) назначила Нгози Оконджо-Ивеала на пост генерального директора. Она вступит в должность 1 марта и будет занимать ее до 31 августа 2025 года.
«Доктор Оконджо-Ивеала входит в историю как первая женщина и первая африканка, возглавившая ВТО», — сообщает организация.
BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.— WTO (@wto) February 15, 2021
Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.
Her term starts on the 1st of March 2021.
More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id
5 февраля администрация ВТО приняла решение остановить на неопределенный срок процедуру выборов нового генерального директора из-за нежелания администрации Трампа поддержать кандидатуру Оконджо-Ивеала. Процесс был возобновлен после вступления в должность Джо Байдена.
В прошлом году пост генерального директора досрочно покинул бразильский дипломат Роберту Азеведу. Он сообщил, что это решение не связано с состоянием здоровья.
Оконджо-Ивеала родилась в Нигерии в 1954 году. Она занималась различные позиции в правительстве Нигерии, 25 лет работала во Всемирном банке. Сейчас она входит в советы директоров Standard Charted PLC, Twitter, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Африканского совета по рискам.