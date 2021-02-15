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№ 16 от 15 февраля 2021

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ВТО избрала нигерийку Нгози Оконджо-Ивеала на пост гендиректора. Это первая в истории женщина во главе организации

Экономика11

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Всемирная торговая организация (ВТО) назначила Нгози Оконджо-Ивеала на пост генерального директора. Она вступит в должность 1 марта и будет занимать ее до 31 августа 2025 года. 

«Доктор Оконджо-Ивеала входит в историю как первая женщина и первая африканка, возглавившая ВТО», — сообщает организация. 

5 февраля администрация ВТО приняла решение остановить на неопределенный срок процедуру выборов нового генерального директора из-за нежелания администрации Трампа поддержать кандидатуру Оконджо-Ивеала. Процесс был возобновлен после вступления в должность Джо Байдена. 

В прошлом году пост генерального директора досрочно покинул бразильский дипломат Роберту Азеведу. Он сообщил, что это решение не связано с состоянием здоровья.

Оконджо-Ивеала родилась в Нигерии в 1954 году. Она занималась различные позиции в правительстве Нигерии, 25 лет работала во Всемирном банке. Сейчас она входит в советы директоров Standard Charted PLC, Twitter, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Африканского совета по рискам.

Теги:
kn, генеральный директор, нигерия, всемирная торговая организация
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