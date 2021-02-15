ВТО избрала нигерийку Нгози Оконджо-Ивеала на пост гендиректора. Это первая в истории женщина во главе организации

Всемирная торговая организация (ВТО) назначила Нгози Оконджо-Ивеала на пост генерального директора. Она вступит в должность 1 марта и будет занимать ее до 31 августа 2025 года.

«Доктор Оконджо-Ивеала входит в историю как первая женщина и первая африканка, возглавившая ВТО», — сообщает организация.

BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.



Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.



Her term starts on the 1st of March 2021.



More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id — WTO (@wto) February 15, 2021

5 февраля администрация ВТО приняла решение остановить на неопределенный срок процедуру выборов нового генерального директора из-за нежелания администрации Трампа поддержать кандидатуру Оконджо-Ивеала. Процесс был возобновлен после вступления в должность Джо Байдена.

В прошлом году пост генерального директора досрочно покинул бразильский дипломат Роберту Азеведу. Он сообщил, что это решение не связано с состоянием здоровья.

Оконджо-Ивеала родилась в Нигерии в 1954 году. Она занималась различные позиции в правительстве Нигерии, 25 лет работала во Всемирном банке. Сейчас она входит в советы директоров Standard Charted PLC, Twitter, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Африканского совета по рискам.