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№ 16 от 15 февраля 2021

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Соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева

Общество534

534
 

Телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse. На это обратил внимание телеграм-канал «Русский маркетинг». 

В сообщении говорится, что блокировка Соловьева связана с жалобой пользователей: «Это был организованный рейд двух комнат-кланов — биониклов и Лего-человечков». Сам телеведущий прокомментировал блокировку так: «Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все что надо знать о «ценности свобода слова» на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?».

Скриншот: телеграм-канал Соловьева 

Осенью Роскомнадзор направил письмо компании Google LLC, в котором потребовал «снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала „Соловьев LIVE“». Видео, появлявшиеся на канале телеведущего, не выводили в «тренды», а сам Соловьев говорил, что его подписчики не получают оповещения о новых роликах.

Clubhouse — новое приложение, где пользователи обмениваются голосовыми сообщениями. На 10 февраля его скачали 7,7 тысячи пользователей из России, в то время как в целом в мире — 5,3 млн пользователей, рассказывал РБК со ссылкой на закрытые данные App Annie. 

Теги:
clubhouse, соловьев, блокировка, em
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