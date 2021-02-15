Илон Маск призвал основных держателей Dogecoin продать свои активы. Через несколько часов криптовалюта обвалилась на 19%

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в твиттере, что готов поддержать решение крупных держателей криптовалюты Dogecoin продать свои активы. Единственной проблемной Dogecoin он назвал высокую концентрацию валюты в узком кругу держателей.

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo. — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2021

В течение суток после публикации твита криптовалюта резко подешевела — максимальное падение составило -19,7%. На 16:49 мск стоимость почти вернулась к прежним показателям (-0,03%).

8 февраля Маск написал в твиттере, что цифровая валюта Dogecoin недооценена. В ответ на пост бизнесмена знаменитости (в частности, рэпер Снуп Догг и бас-гитарист группы Kiss Джин Симмонс) стали публиковать мемы на тему криптовалюты. В итоге стоимость Dogecoin достигла рекордного показателя 8,2 цента.

Financial Times называет такое влияние предпринимателя на валютный рынок «эффектом Маска».

Ранее глава Tesla порекомендовал пользователям твиттера переходить на мессенджер Signal. Однако зашифрованное приложение действует как некоммерческая организация и не представлено на бирже. Инвесторы по ошибке стали вкладываться в маленькую медицинскую компанию Signal Advance. Через три дня ее акции выросли на 1100%. Также твиты Маска влияли на стоимость таких компаний, как Etsy, Gamestop, Shopify.